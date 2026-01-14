“Tornare in Montagna per la Libertà”, la presentazione del libro di Paolo Prosperi a Cerveteri

Comunicato stampa

SINOSSI

Italia, 2026.

Un’ondata di qualunquismo dilaga nel Paese, aprendo la strada a un governo autoritario di destra che, passo dopo passo, tradisce i valori della Costituzione e soffoca ogni forma di dissenso.

Sotto la guida del Generale Italo Costantini e del Primo Ministro Ermanno Fallaci, prende forma una nuova dittatura ispirata al fascismo.

Ma l’Italia non resta in silenzio.

Tra repressione e violenza, nasce una nuova Resistenza, fatta di donne e uomini che non accettano di veder crollare la democrazia conquistata con il sangue dei partigiani.

A guidare la ribellione è il Generale Ilario Montebello, che abbandona l’esercito per organizzare un movimento clandestino.

Accanto a lui, figure come Mario, Guido, Alex, John, Rosso e Tocai animano la lotta nelle diverse regioni, accendendo le prime scintille a Milano, Genova, Firenze e Napoli.

Tra ideali, sacrifici e memoria storica, questa è la storia di una nuova Resistenza, ispirata ai grandi del passato – Pertini, Parri, Terracini – e pronta a tutto per difendere la libertà.

Un racconto attuale e potente che mescola storia, politica e azione, ricordandoci che la democrazia non è mai scontata – e che la libertà va difesa, sempre.