14 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

“Tornare in Montagna per la Libertà”, la presentazione del libro di Paolo Prosperi a Cerveteri

0
71
Tornare in montagna per la libertà, il libro di Prosperi

Comunicato stampa

SINOSSI
Italia, 2026.
Un’ondata di qualunquismo dilaga nel Paese, aprendo la strada a un governo autoritario di destra che, passo dopo passo, tradisce i valori della Costituzione e soffoca ogni forma di dissenso.
Sotto la guida del Generale Italo Costantini e del Primo Ministro Ermanno Fallaci, prende forma una nuova dittatura ispirata al fascismo.
Ma l’Italia non resta in silenzio.
Tra repressione e violenza, nasce una nuova Resistenza, fatta di donne e uomini che non accettano di veder crollare la democrazia conquistata con il sangue dei partigiani.
A guidare la ribellione è il Generale Ilario Montebello, che abbandona l’esercito per organizzare un movimento clandestino.
Accanto a lui, figure come Mario, Guido, Alex, John, Rosso e Tocai animano la lotta nelle diverse regioni, accendendo le prime scintille a Milano, Genova, Firenze e Napoli.
Tra ideali, sacrifici e memoria storica, questa è la storia di una nuova Resistenza, ispirata ai grandi del passato – Pertini, Parri, Terracini – e pronta a tutto per difendere la libertà.
Un racconto attuale e potente che mescola storia, politica e azione, ricordandoci che la democrazia non è mai scontata – e che la libertà va difesa, sempre.

Articolo precedente
Colleferro: operaio muore schiacciato da un trasformatore di 50 quintali
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “IL 15 GENNAIO INAUGURAZIONE CASA DELL’ ACQUA ACEA ATO 2 A PARCO DELLA MARATONA”

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it