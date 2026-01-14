14 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “IL 15 GENNAIO INAUGURAZIONE CASA DELL’ ACQUA ACEA ATO 2 A PARCO DELLA MARATONA”

0
68
Avviso di bando per la riqualificazione di un immobile

Comunicato stampa

“Sarà inaugurata il 15 gennaio alle 13.00 la quarta Casa dell’Acqua del Municipio XV. L’impianto, fornito e installato da Acea Ato 2 all’interno del Parco Atleti Azzurri d’Italia (Parco della Maratona) garantirà l’erogazione gratuita di acqua potabile liscia e gasata ventiquattr’ore su ventiquattro.

All’inaugurazione saranno presenti l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, il Direttore Generale di Acea Ato 2, Andrea Aliscioni, e i rappresentanti istituzionali del Municipio XV.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi.

Articolo precedente
“Tornare in Montagna per la Libertà”, la presentazione del libro di Paolo Prosperi a Cerveteri
Articolo successivo
OLTRE I SILENZI: RICONOSCERE I SEGNALI DEI DISTURBI DELL’UMORE NEGLI ADOLESCENTI.

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it