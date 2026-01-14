MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “IL 15 GENNAIO INAUGURAZIONE CASA DELL’ ACQUA ACEA ATO 2 A PARCO DELLA MARATONA”

Comunicato stampa
“Sarà inaugurata il 15 gennaio alle 13.00 la quarta Casa dell’Acqua del Municipio XV. L’impianto, fornito e installato da Acea Ato 2 all’interno del Parco Atleti Azzurri d’Italia (Parco della Maratona) garantirà l’erogazione gratuita di acqua potabile liscia e gasata ventiquattr’ore su ventiquattro.
All’inaugurazione saranno presenti l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, il Direttore Generale di Acea Ato 2, Andrea Aliscioni, e i rappresentanti istituzionali del Municipio XV.”
Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi.