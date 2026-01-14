14 Gennaio, 2026
I Bunker come museo diffuso e come difesa nel XXI secolo

Comunicato Stampa

Teatro Comunale di Sant’Oreste
Piazza Cavalieri Caccia 10
Sant’Oreste
(Rm) 00060
Frontale

Venerdì 16 gennaio 2026
Ore 09:30 – 14:00
Il convegno propone una riflessione sul valore storico, simbolico e paesaggistico dei bunker, luoghi di difesa e oggi spazi di memoria e di arte. A partire dal caso del Monte Soratte, il dibattito si concentra sul rapporto tra architettura, paesaggio e memoria collettiva, approfondendo le possibilità di rigenerazione e reinterpretazione contemporanea di questi manufatti. Attraverso gli interventi di studiosi, architetti e artisti, il tema della protezione si trasforma in occasione di dialogo, di ricerca estetica e di rinnovata coscienza civile, per restituire al bunker un significato nuovo: da spazio di guerra a luogo di pace, cultura e partecipazione.
Al termine del Convegno si potrà visitare le Mostre nel Palazzo Caccia Canali e nella sala Giorgio Fregosi per concludere con la visita delle gallerie Bunker del Monte Soratte.
Coordinatore scientifico: Oriana Impei, Accademia di Belle Arti di Roma e Fabrizio Capolei, Commissione Formazione OAR
Tutor: Ludovico Sargolini, Formazione OAR
ORE 09:30 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti
ORE 10:00 Saluti istituzionali
Lorenzo Busnengo, Vicepresidente OAR
Raffaele Bencardino, Consigliere OAR Delegato Commissione Città Metropolitana
Gregory Paolucci, Sindaco Comune di Sant’Oreste
Riccardo Cecchini, Presidente dell’associazione culturale Bunker Soratte
Ludovico Sargolini, Delegato Zona 3 Città Metropolitana OAR
Modera: Fabrizio Capolei, Commissione Formazione OAR
ORE 10:20 Introduzione al convegno
Fabrizio Capolei, Commissione Formazione OAR

ORE 10:30 Il Bunker del Soratte, una montagna di storia                                                  Prof. Arch. Gregory Paolucci, Sindaco Comune di Sant’Oreste e Fondatore dell’Ass. Bunker Soratte

ORE 10:55 Punto di arrivo nel nuovo mondo di Pace –                                                        Oriana Impei, Docente di Scultura Accademia di Belle Arti di Roma

ORE 11:20 Vedute di guerra, Arte tra denuncia e rivoluzione                                  Francesca Tuscano, storica dell’arte

ORE 11:45 Il bunker come simbolo nel paesaggio                                                      Achille Maria Ippolito, Professore emerito ordinario in composizione Architettonica Sapienza università di Roma

ORE 12:10 I bunker, un ancestrale arcipelago dialogico                                                 Emmanuele Lo Giudice, architetto

ORE 12:35 L’arte come antidoto alla guerra

ORE 13:00 Linguaggi visivi e memoria condivisa Il ruolo dell’arte come strumento di rigenerazione emotiva e culturale dei luoghi della guerra, nella prospettiva di un museo diffuso della pace.

Eclario Barone, artista visivo e docente di Pittura ABA Roma
ORE 13:25 Dibattito e conclusioni
ORE 14:00 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti

Seguono visite guidate alle mostre Palazzo Caccia Canali, sala delle Bettine e gallerie bunker Soratte

