Piano Asfalti a Cerveteri, lavori in corso in via Mario Pelagalli

Comunicato stampa

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Cantieri proseguiranno anche nel 2026”

Ha preso il via questa mattina un nuovo ciclo di cantieri per il rifacimento del manto stradale a Cerveteri. Lavori in corso in via Mario Pelagalli, che verrà asfaltata ex novo in tutta la sua interezza. Attività che chiude un importante quadrante di strade oggetto di lavori, iniziati questa estate e che hanno visto interessate via della Lega, via Umberto Badini, via Ezio Brandolini, via Rio dei Combattenti, via Mecozzi, via Giulio Valeri e Largo Almunecar.

“Come annunciato nelle scorse settimane, con via Mario Pelagalli chiudiamo una serie di cantieri stradali che dall’estate del 2025 hanno visto interessate numerose arterie del nostro territorio – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche – una strada estremamente importante tra l’altro quella in cui hanno preso il via i lavori oggi perché ci consente di chiudere di fatto un grande quadrante di vie che oggi sono totalmente riasfaltate. A questo, aggiungerei anche che è una via di snodo fondamentale, perché collega diverse parti della città e perché è sede del mercato settimanale del venerdì”.

“Nell’anno appena trascorso abbiamo eseguito lavori di rifacimento stradali per 950mila euro ed ulteriori 950mila saranno eseguiti nel 2026 – prosegue Matteo Luchetti – nel dettaglio i lavori interesseranno via Todi, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova e via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri capoluogo oltre a un lungo tratto di via di San Paolo, dall’intersezione con via del Boietto all’intersezione con via del Ferraccio”.

“L’ufficio opere pubbliche – conclude Luchetti – che ringrazio per il lavoro che svolge ogni giorno con grande professionalità e disponibilità, sta predisponendo gli atti necessari alla pubblicazione della gara d’appalto, di cui ne daremo chiaramente notizia alla cittadinanza”.