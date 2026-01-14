Grande festa a Cerveteri per Sant’Antonio Abate, tra tradizione, fotografie e teatro

Comunicato stampa

Appuntamento nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 gennaio. L’Assessore alla Cultura Cennerilli: “Una tradizione che continua a cui Cerveteri è fortemente legata”. L’Assessore Parroccini: “Grazie a Massari, Parrocchia, Confraternita e Rioni per due giorni di grande festa”

A Cerveteri torna uno degli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza e tipici della tradizione etrusca, la Festa di Sant’Antonio Abate. Ad organizzarlo, i Massari Ceretani, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, le Signore della Boccetta e la Confraternita SS. Sacramento.

Programma che si divide in due giorni: sabato 17 gennaio alle ore 10:30 sarà celebrata la Santa Messa all’interno della Chiesa di Sant’Antonio. Alle ore 14:30 come tradizione, benedizione del fuoco presso la Cuppoletta di Sant’Antonio, sfilata lungo le vie del paese con la musica del Gruppo Bandistico Cerite e benedizione degli animali e del pane. A seguire, una grande festa di carnevale in Piazza Santa Maria, con distribuzione di panini con porchetta, dolci e bevande. Contestualmente, in Sala Ruspoli, spazio alla fotografia e ai ricordi, con una mostra organizzata proprio per l’occasione.

Il giorno seguente, domenica 18 gennaio alle ore 19:00 un appuntamento straordinario all’interno della Chiesa di Sant’Antonio: “La storia di Sant’Antonio Abate – tra culto e tradizione”, rappresentazione teatrale multimediale con la regia e l’adattamento di Agostino De Angelis, i cori delle Parrocchie Santa Maria Maggiore, Santissima Trinità e Santuario Nostra Signora di Ceri, la soprano Elena Danusia, Christian Proietti e Amedeo Ricci rispettivamente all’organo e al clarinetto e la direzione del Maestro Alessio Piantadosi. L’ingresso è gratuito.

“La Festa di Sant’Antonio Abate è una tradizione per Cerveteri – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – una festa sempre molto attesa e che richiama tante famiglie e tanti bambini nel nostro Centro Storico. Alla tradizione, quest’anno sono stati affiancati due ulteriori eventi: una mostra fotografica all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria nella giornata di sabato e nella giornata di domenica, alle ore 19:00 un suggestivo evento all’interno della Chiesa di Sant’Antonio alle Boccette, una meravigliosa rappresentazione teatrale curata dal regista e attore Agostino De Angelis. Invito la Cittadinanza di Cerveteri a partecipare alle iniziative in programma, sia quelle più legate alla tradizione religiosa che quelle culturali: due giorni di grandi appuntamenti per i quali ringrazio di cuore i Massari Ceretani, la Parrocchia Santa Maria Maggiore, la Confraternita e tutti coloro che con passione, si sono impegnati per rinnovare anche quest’anno questa tradizione”.

“Una meravigliosa tradizione che si rinnova – aggiunge Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri – un’occasione in cui la cittadinanza di Cerveteri da sempre partecipa in modo attivo, mettendosi a disposizione per rendere questa una giornata di festa ed unione per tutte le famiglie. Ci saranno tutti gli appuntamenti che da sempre caratterizzano la Festa di Sant’Antonio Abate, con i Massari, i componenti della Confraternita, la comunità parrocchiale e i Rioni della nostra città pronti a festeggiare nel migliore dei modi, Sant’Antonio Abate”.