12 Gennaio, 2026
STAZIONE TERMINI; D’AMATO: GRAZIE ALLA POLIZIA PER I FERMI, NECESSARIO AUMENTARE IL LIVELLO DEI CONTROLLI E ORGANICI. INTRODURRE VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA

Riceviamo e pubblichiamo

“Un sentito ringraziamento va alle forze di Polizia che tempestivamente, e grazie ai sistemi di videosorveglianza, hanno fermato i presunti aggressori. Mi domando come sia possibile che persone irregolari con precedenti per furti, rapine, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale potessero girare liberamente nei pressi della stazione Termini, dove sussiste un meccanismo di controlli rafforzati.
Evidentemente c’è ancora molto da fare soprattutto nelle ore notturne e nel potenziamento degli organici, ma garantire la sicurezza alla stazione Termini e alle stazioni della metro è diventato ormai un tema di credibilità dello Stato e delle Istituzioni.
Vanno resi immediatamente operativi i sistemi di videosorveglianza attiva con riconoscimento facciale per i controlli preventivi delle persone note o sospette che vanno fermate e allontanate. Quando cittadini e commercianti si dichiarano favorevoli a vigilanze private, vuol dire che si è raggiunto un livello di guardia a cui lo Stato deve dare immediata risposta”.
Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.
Articolo precedente
Biodigestore: la sentenza non chiude il dibattito, Civitavecchia non è zona di sacrificio ambientale

