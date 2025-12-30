30 Dicembre, 2025
Firmata la convenzione tra il Comune e l’Istituto “Enrico Mattei” per attività educative e di responsabilizzazione degli studenti

firmata convenzione con istituto Mattei

Riceviamo e pubblichiamo

È stata ufficialmente sottoscritta la convenzione tra il Comune di Cerveteri e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico Mattei”, finalizzata allo svolgimento di attività a favore della comunità da parte degli studenti destinatari di sospensioni disciplinari.

L’accordo, valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, prevede percorsi a carattere formativo, educativo e riparativo, da svolgersi in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, con l’obiettivo di trasformare la sanzione disciplinare in un’occasione di crescita personale, responsabilizzazione e avvicinamento ai valori della cittadinanza attiva.
“Questa convenzione rappresenta un importante strumento educativo – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – perché consente ai ragazzi di confrontarsi con il valore delle regole attraverso esperienze concrete di servizio alla collettività. Un progetto che rafforza il legame tra scuola, istituzioni e territorio”.

Sul valore sociale dell’iniziativa interviene anche il Vicesindaco Riccardo Ferri, che evidenzia: “L’accordo con l’Istituto Mattei dimostra come le istituzioni possano fare rete per offrire risposte efficaci e costruttive anche nelle situazioni di difficoltà. Coinvolgere i giovani in attività utili alla comunità significa aiutarli a riscoprire il senso di appartenenza, il rispetto degli altri e la consapevolezza del proprio ruolo nella società”.

Le attività previste spaziano dal supporto organizzativo e logistico, alla partecipazione a iniziative sociali, educative ed ambientali, fino a momenti di formazione teorica e pratica sulle attività di Protezione Civile, con rilascio di attestazione utile anche ai fini del curriculum scolastico.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli, che sottolinea: “Abbiamo voluto sostenere un modello educativo che metta al centro la funzione rieducativa della scuola. Grazie a questa convenzione offriamo agli studenti un percorso che non si limita alla sanzione, ma che punta alla responsabilizzazione e alla crescita personale”.

La convenzione rafforza il dialogo tra scuola e Comune e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere politiche educative inclusive, attente alla crescita dei giovani e al benessere della comunità.

