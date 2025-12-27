Un gioiello lacustre: la pallavolo anguillarina

Nel Pala-Fagiani di Anguillara, il palazzetto dal tetto in legno, le travi sembrano respirare insieme alle squadre che si allenano lì ogni giorno. I giocatori in maglia blu, come fosse un rito, arrivano puntuali e appena iniziano gli scambi, l’aria cambia ritmo: il rumore delle scarpe, le chiamate veloci, le schiacciate che rimbalzano sotto il soffitto curvo sprigionano una energia vivace. Le tribune assistono in silenzio al loro lavoro quotidiano, fatto di sudore, concentrazione e piccoli gesti di intesa che, a forza di ripetersi, diventano la spina dorsale della squadra. È un luogo che li protegge e li sfida, una casa di legno e fatica dove ogni giorno si costruisce qualcosa che va oltre l’allenamento.

A breve qui, ci sarà un anniversario importante, le squadre si ritroveranno insieme in aria di festa per onorare la tradizione della pallavolo Anguillarina che compie 50 anni di storia. Una storia che oggi può contare su squadre di livello come la tenace serie B maschile, nella categoria per il quinto anno consecutivo. La serie C femminile, composta da atlete grintose e caparbie. Lo splendido under 19 maschile che si trova in testa al suo girone.

Un progetto portato avanti dagli allenatori: Alberto Desideri, Karim Mahboub, Pietro Griechi, Luca Simonetti, Mario Casella e il resto del team che con passione e competenza guidano le squadre giorno dopo giorno. Sono loro a trasformare gli esercizi più ripetitivi, come i fondamentali di palleggio e ricezione, i movimenti di muro e attacco, in momenti di crescita concreta per i ragazzi, insegnando a leggere il gioco e a muoversi come un unico corpo. Grazie alla capacità di combinare tecnica e attenzione ai dettagli, gli atleti imparano a reagire a ogni situazione e a sviluppare riflessi e prontezza che fanno la differenza in campo. Un ringraziamento speciale a tutti i giocatori, che con la loro costanza, impegno e sacrificio portano la maglia blu con orgoglio e rendono orgogliosi anche tutti noi, buona fortuna.

Cristian Pelliccioni