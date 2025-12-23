“Il Natale di Maria” alla chiesa della Collegiata

Il Natale si sa non è veramente Natale se la città non è vestita a festa, addobbi, colori, l’albero di Natale al centro della piazza, certo questo crea una bella atmosfera ma ciò che ha reso veramente speciali queste feste sono state la stagione dei concerti natalizi offerti in abbondanza ad Anguillara Sabazia.

In particolare domenica ventuno dicembre si è tenuto in forma gratuita il concerto formato dall‘insieme vocale “Daltrocanto” tutto al femminile e diretto da Elisabetta Bertini. Ai vari canti ispirati al Natale si sono alternate quattro fasi narranti la storia dell’avvento tratte dal libro di Erri De Luca “in nome della madre” le cui voci narranti durante lo spettacolo erano quelle di Carla Creo e Giovanni Rago.

Il coro tutto al femminile ha fatto ottime esecuzioni ed è stato capace di farci respirare una vera atmosfera natalizia nella chiesa della collegiata di Anguillara Sabazia. Il coro si è costituito negli anni duemila ove si pratica la musica a livello amatoriale ma si coltivano anche relazioni interpersonali.

Il concerto era indetto dall’associazione scuola orchestra che opera da circa trentacinque anni sul territorio di Anguillara Sabazia ed è stata fondata dal maestro Alfredo Bellaccini, Alessio Boni e Angelo Moreno , nell’associazione ci sono vari gruppi di musica d’insieme come cori e gruppi strumentali e vi possono accedere persone dai tre anni fino ai sessanta.

La presidente dell’associazione è Annarosa Sprocati mentre la vicepresidente si chiama Mara Scaperrotta. Nell’associazione si fanno varie attività strumentali , si organizzano diversi concerti durante il periodo natalizio poiché le offerte che si lasceranno dopo il concerto verranno dedicate a telethon.

L’associazione scuola orchestra collabora inoltre con molti cori ed è sempre partecipe ad iniziative solidali, i loro maestri insegnano canto sia lirico che leggero , violino e chitarra , e la propedeutica per i bambini dai tre anni in poi. attualmente l’associazione conta di ben centocinquanta iscritti.

Ilaria Morodei