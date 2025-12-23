23 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

“Il Natale di Maria” alla chiesa della Collegiata

0
101
il Natale di Maria

Il Natale si sa non è veramente Natale se la città non è vestita a festa, addobbi, colori, l’albero di Natale al centro della piazza, certo questo crea una bella atmosfera ma ciò che ha reso veramente speciali queste feste sono state la stagione dei concerti natalizi offerti in abbondanza ad Anguillara Sabazia.

In particolare domenica ventuno dicembre si è  tenuto in forma gratuita il concerto  formato dall‘insieme vocale “Daltrocanto”  tutto al femminile e diretto da Elisabetta Bertini. Ai vari canti ispirati al Natale si sono alternate quattro fasi narranti la storia dell’avvento tratte dal libro di Erri De Luca “in nome della madre” le cui voci narranti durante lo spettacolo erano quelle di Carla Creo e Giovanni Rago.

Il coro  tutto al femminile ha fatto ottime esecuzioni ed è stato capace di farci respirare una vera atmosfera natalizia nella chiesa della collegiata di Anguillara Sabazia.  Il coro si è costituito negli anni duemila ove si pratica la musica a livello amatoriale ma si coltivano anche relazioni interpersonali.

Il concerto era indetto dall’associazione scuola orchestra che opera da circa trentacinque anni sul territorio di Anguillara Sabazia ed è stata fondata dal maestro Alfredo Bellaccini, Alessio Boni  e Angelo Moreno , nell’associazione ci sono vari gruppi di musica d’insieme come  cori e gruppi strumentali e vi possono accedere persone dai tre anni fino ai sessanta.

La presidente dell’associazione è Annarosa Sprocati mentre la vicepresidente si chiama Mara Scaperrotta. Nell’associazione si fanno varie attività strumentali , si organizzano diversi concerti durante il periodo natalizio poiché le offerte che si lasceranno dopo il concerto verranno dedicate a telethon.

L’associazione scuola orchestra collabora inoltre con molti cori ed è sempre partecipe ad iniziative solidali, i loro maestri insegnano canto sia lirico che leggero  , violino e chitarra , e la propedeutica per i bambini dai tre anni in poi. attualmente l’associazione conta di ben centocinquanta iscritti.

Ilaria Morodei

Articolo precedente
Agricoltura: approvata norma Nocco per rafforzare la sanità veterinaria pubblica
Articolo successivo
Il significato profondo dei regali, quando il dono nutre la crescita e quando invece diventa dipendenza. Intervista ad Adelia Lucattini, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana

Ultimi articoli

Territorio

Una serata speciale firmata Bracciano Basket

Società

Consigli pratici per mantenere le piante natalizie

Società

Un Natale di legami, memoria e comunità: pubblicata la graduatoria del bando per i Centri Sociali Anziani

Salute

Il significato profondo dei regali, quando il dono nutre la crescita e quando invece diventa dipendenza. Intervista ad Adelia Lucattini, Ordinario della Società Psicoanalitica...

Politica

Agricoltura: approvata norma Nocco per rafforzare la sanità veterinaria pubblica

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it