Dopo l’adozione in Giunta prosegue l’iter del Piano Urbano del Traffico di Cerveteri: in Municipio l’incontro tra Amministrazione e progettisti per una viabilità più sicura

Riceviamo e pubblichiamo

In Sala Giunta, il Sindaco Elena Gubetti, il Vicesindaco Riccardo Ferri, la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti e il Delegato al Piano Urbano del Traffico Pier Lucio Latini incontrano gli ingegneri redattori del piano

Dopo l’adozione avvenuta nell’ottobre scorso in Giunta Comunale del P.U.T. – Piano Urbano del Traffico, uno strumento previsto dall’articolo 36 del Codice della Strada finalizzato al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e della vivibilità complessiva sul territorio comunale, ieri in Municipio il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme al Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri, alla Comandante Cinzia Luchetti e al Delegato al Piano Urbano del Traffico ha incontrato i progettisti, per approfondire ulteriormente le azioni da intraprendere in base alle valutazioni sulle zone di rischio evidenziate dal Piano.

“Un documento i cui effetti saranno visibili nella quotidianità, perché garantirà un’organizzazione più razionale dei flussi di traffico e una gestione più efficiente della mobilità urbana – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Cerveteri è una città che negli ultimi anni è cresciuta e ha cambiato volto, e proprio per questo ha bisogno di una visione moderna della viabilità, capace di rispondere alle nuove esigenze di chi la vive ogni giorno.

Gli ingegneri incaricati della redazione del Piano, a seguito dei sopralluoghi effettuati sul territorio e degli studi condotti con il supporto della Polizia Locale, hanno individuato alcune zone della città caratterizzate da un elevato scorrimento veicolare e da una maggiore incidenza di incidenti. Il Piano Urbano del Traffico rappresenta un passo importante verso una mobilità più sicura, moderna e attenta all’ambiente, in linea con le direttive nazionali e comunitarie in materia di pianificazione urbana”.

“Riguarderà l’intero territorio comunale – aggiunge il Sindaco Gubetti – e terrà conto del vigente Piano Regolatore, così come degli interventi previsti dal PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche approvato dalla nostra Amministrazione. Questo ci consentirà di avviare una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale per pedoni, mezzi pubblici e privati e per tutti coloro che, quotidianamente, percorrono le nostre strade”.

“Come prima cosa c’è da evidenziare un dato importante – ha dichiarato Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alla Polizia Locale – nonostante la grandezza dell’intero territorio comunale, con quasi 500km di strade, il tasso di incidenti che si verificano annualmente se paragonato ad altre realtà è decisamente contenuto: in media si registrano tra gli 80 e i 100 sinistri.

Il problema è che si verificano sempre in determinate zone del territorio: il Piano Urbano del Traffico redatto e sul quale stiamo lavorando, avanzando osservazioni e richieste di modifica, punta proprio a questo, ovvero a mettere in maggiore sicurezza quelle aree del territorio dalle quali sono emerse delle criticità. Ringrazio con l’occasione, l’Ingegner Cera e l’Ingegner Colicchia, per il lavoro svolto nella redazione degli elaborati, così come ringrazio la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti e Pier Lucio Latini, Delegato alla Redazione del PUT per il continuo sostegno e la presenza garantita per lo sviluppo di questo atto di fondamentale importanza per la viabilità e la quotidianità cittadina”.