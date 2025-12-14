14 Dicembre, 2025
Il PD: “Sul bando per i grandi eventi, ci vergogniamo di chi si vergogna”

Si riceve e si pubblica

In merito alle recenti dichiarazioni di Fratelli d’Italia sul bando Regionale per i grandi eventi a cui ha partecipato il Comune di Civitavecchia, occorre fare alcune doverose precisazioni.

L’immagine che dipinge Fratelli d’Italia del nostro Comune messo tra i somari dell’ultimo banco tra tutti i Comuni del Lazio, non solo non corrisponde al vero, ma espone una lettura dei fatti distorta e strumentale.

Iniziamo col dire che non era un bando esclusivamente riservato ai Comuni, anzi, la partecipazione delle Amministrazioni Comunali è stata molto ridotta (circa il 17% dei soggetti partecipanti). Tra i Comuni partecipanti, soltanto in 4 (tutti amministrati dal centro – destra, bravi!) hanno presentato progetti che hanno ottenuto un contributo (su 23 soggetti vincitori).

Questo non significa, come vorrebbe insinuare FdI che le Amministrazioni Comunali che non hanno ottenuto i finanziamenti sono incapaci, significa soltanto che i promotori del bando sui grandi eventi hanno deciso di privilegiare altre tipologie di interventi presentati da altri soggetti operanti in ambito culturale e turistico.

Riteniamo che ogni tentativo di ottenere finanziamenti attraverso i bandi pubblici per iniziative che valorizzino il territorio, debba essere incoraggiato e salutato positivamente dalla politica, non motivo di scherno verso chi ci ha lavorato.

Ringraziamo quindi tutti i dipendenti e gli uffici comunali che con il loro impegno ed il loro lavoro hanno reso possibile la partecipazione al bando del Comune di Civitavecchia, indipendentemente dall’esito della graduatoria.

Auspichiamo che il fatto che il nostro territorio non ha beneficiato dei contributi regionali erogati attraverso questo bando, sia da stimolo anche per i Consiglieri Regionali di maggioranza del territorio, per farsi promotori presso la Giunta Rocca, di iniziative mirate che tengano in maggiore considerazione le realtà associative e culturali di Civitavecchia e del suo comprensorio.

Partito Democratico di Civitavecchia

 

