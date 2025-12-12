13 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoro – XIII Edizione presso la Casa del Podcast di Roma a Technotown

0
77
Raccontare il lavoro

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 17:00 avrà luogo la proclamazione e la consegna del Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoro – XIII Edizione presso la Casa del Podcast di Roma a Technotown, via Lazzaro Spallanzani 1A (Villa Torlonia).
All’evento, che intende richiamare l’attenzione sul drammatico fenomeno delle morti sui luoghi di lavoro, saranno presenti:
– Sony Singh, vedova del lavoratore indiano Satnam Singh;
– Giuseppe Massafra, Segretario generale CGIL Latina e Frosinone;
– Bruno Giordano*, magistrato, già Direttore Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
– Marco Patucchi*, giornalista
(*autori del libro “Operaicidio”).
La giuria del Premio, presieduta da Marino Sinibaldi, è composta da Daniele Biacchessi, Carlo Ciavoni, Altero Frigerio, Silvia Garroni, Anna Maria Giordano, Andrea Giuseppini, Antonio Longo, Piero Pugliese, Emiliano Sbaraglia.
In collaborazione con ASSIPOD Associazione Italiana Podcasting
Articolo precedente
𝟓 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞 ad Anguillara
Articolo successivo
LA MAGIA DELLE FESTE TRA LIBRI E FAMIGLIA: LA GIUSTA ALTERNANZA TRA RIPOSO E STUDIO PER UN NATALE SENZA STRESS. INTERVISTA AD ADELIA LUCATTINI, PSICHIATRA E PSICOANALISTA, ORDINARIO DELLA SOCIETA’ PSICOANALITICA ITALIANA

Ultimi articoli

Scuola

I “fantattori” di Manziana al liceo Ignazio Vian con uno spettacolo contro il bullismo

Eventi

Presentazione “La magica biblioteca di Natale” ad Anguillara

Politica

“Porto e post-carbone: l’incertezza che mette a rischio Civitavecchia”

Società

DAL 15 DICEMBRE 1972 ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Salute

ASL ROMA 4/NUOVO AMBULATORIO DI NUTRIZIONE PER SUPPORTARE I PAZIENTI ONCOLOGICI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it