Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 17:00 avrà luogo la proclamazione e la consegna del Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoro – XIII Edizione presso la Casa del Podcast di Roma a Technotown, via Lazzaro Spallanzani 1A (Villa Torlonia).
All’evento, che intende richiamare l’attenzione sul drammatico fenomeno delle morti sui luoghi di lavoro, saranno presenti:
– Sony Singh, vedova del lavoratore indiano Satnam Singh;
– Giuseppe Massafra, Segretario generale CGIL Latina e Frosinone;
– Bruno Giordano*, magistrato, già Direttore Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
– Marco Patucchi*, giornalista
(*autori del libro “Operaicidio”).
La giuria del Premio, presieduta da Marino Sinibaldi, è composta da Daniele Biacchessi, Carlo Ciavoni, Altero Frigerio, Silvia Garroni, Anna Maria Giordano, Andrea Giuseppini, Antonio Longo, Piero Pugliese, Emiliano Sbaraglia.
In collaborazione con ASSIPOD Associazione Italiana Podcasting