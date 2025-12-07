LA FORZA DI UN SOGNO. GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO VISITANO LA MOSTRA DEDICATA A MARTIN LUTHER KING

Riceviamo e pubblichiamo

Una giornata dedicata all’Educazione civica a partire da uno dei personaggi che meglio l’hanno trasformata in testimonianza, a costo della vita: è quella trascorsa dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli venerdì 5 dicembre all’Università “La Sapienza” di Roma dove è in corso una mostra dedicata a Martin Luther King.

L’iniziativa comprende due spazi espositivi. Il primo, “Martin Luther King. Diritto alla libertà”, illustra il movimento afroamericano per i diritti civili e la visione non violenta

dell’attivista di Atlanta, Premio Nobel per la Pace nel 1964.

Il secondo, “Martin Luther King e l’Italia”, esplora i legami tra il movimento statunitense e la società italiana del tempo. “Conoscere figure come Martin Luther King rende l’educazione civica più viva e concreta, – ha osservato la Prof.ssa Francesca De Cicco, Docente di Ditritto dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, che ha accompagnato gli studenti insieme ai colleghi Luigi Alessio, Francesco Vacca e Maria Grazia Vasta – perché mostra come i valori di libertà, giustizia e uguaglianza possano trasformare la società.

Studiare questi testimoni dell’impegno e della verità consente ai nostri studenti di comprendere che nessun diritto è scontato, ma al contrario frutto di lotte e di coraggio”. La mostra, sostenuta dalla Fondazione CHANGES e allestita con numerosi documenti, filmati e testimonianze, è stata illustrata da una guida che ha spiegato agli allievi la storia della liberazione dei neri in America, dalla schiavitù alle lotte di Martin Luther King.

Un’occasione unica per capire quanto l’educazione ad una cittadinanza responsabile e consapevole possa e debba ispirarsi a grandi personaggi, perché attraverso il loro esempio si comprenda l’importanza del valore concreto dell’impegno per il bene comune.