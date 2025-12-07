Centro Bocciofilo di Bracciano: pomeriggio di festa e solidarietà in piena atmosfera natalizia

Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, al CIRCOLO BOCCIOFILO “Santa Lucia Bracciano-Romano Rosati” di Bracciano, si è svolta l’attesa festa realizzata con e per i ragazzi dell’A.A.I.S., l’Associazione per l’Assistenza e l’Integrazione Sociale, che da decenni ormai opera nel territorio di Bracciano a favore delle persone con disabilità. Entrando al Circolo Bocciofilo si è respirata subito una bella atmosfera carica di allegria, serenità e solidarietà, che ha portato subito nelle dolci atmosfere natalizie i tanti presenti di ogni età, ricordando che Natale, non è quello che si respira nei Centri Commerciali, ma forse quel momento di incontro e convivialità, che si è concretizzato ieri.

Come ha ricordato il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, presente durante l’intera manifestazione “quest’evento testimonia l’importanza e la bellezza della collaborazione tra le realtà associative, che riescono a sostenersi a vicenda in un mutuo scambio che arricchisce le parti reciprocamente e questa serata ne è l’esempio tangibile”. Artefici, promotori e organizzatori del ricco pomeriggio sono stati Gianfranco Vecchiotti e Umberto Di Felice, presidente del centro entrambi durante le premiazioni dei ragazzi dell’AAIS ha commentato l’evento dicendo: “Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa manifestazione e siamo molto contenti di vedere i ragazzi felici e divertirsi”. Ogni lunedì infatti i ragazzi dell’AAIS sono accolti nel Centro Bocciofilo dove hanno la possibilità di svolgere attività sportive e di socializzazione; un incontro che vede un proficuo scambio di sinergie tra i soci del centro che si prodigano e per accogliere al meglio i ragazzi e per gli stessi ragazzi che si incontrano là. La manifestazione è iniziata nel primo pomeriggio con un nutrito e appassionato torneo di bocce, dopo le premiazioni di rito, nel centro hanno iniziato a risuonare le note della fisarmonica di Marinucci Gianluca.

A seguire si è svolta l’attesa estrazione dei biglietti di una Grande Lotteria di beneficenza realizzata per sostenere appunto anche l’A.A.I.S. e in molti hanno risposto a questa causa con una grande generosità, visto che sono stati venduti migliaia di biglietti al costo esiguo di 0.50 centesimi. Tanti gli ambiti premi messi in palio anche quest’anno da tanti esercenti, associazioni e persone generose e sensibili alle tematiche sociali. Ovviamente come in ogni festa che si rispetti non un ricco e nutrito rinfresco ha concluso una coinvolgente ed importante giornata di festa. Vecchiotti e Di Felice hanno chiuso l’evento dichiarando che: “è stato bello respirare quest’aria di festa, sapendo di poter aiutare un’associazione che tanto supporta il territorio come l’A.A.I.S. Ci rende felici l’idea di supportare un’associazione che sostiene tanti ragazzi e poi offriamo a chi interviene la possibilità di famigliarizzare con il gioco delle bocce.

L’agone nuovo presente con il Presidente Giovanni Furgiuele, ringrazia gli Organizzatori e quanti che hanno organizzato a titolo volontaristico, una giornata di vicinanza e solidarietà a tante persone.

L’appuntamento è per il prossimo anno e per i prossimi pomeriggi per chi vuole stare in compagnia e divertirsi.

Cinzia Orlandi Redattrice L’agone