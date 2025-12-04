4 Dicembre, 2025
“MOODY’S PREMIA LA STABILITA’ DELLA GIUNTA ROCCA”

Riceviamo e pubblichiamo

Un secondo upgrade in pochi mesi che celebra bilanci più solidi, e soprattutto una gestione più efficace della sanità e del debito.
L’agenzia di rating Moody’s ha annunciato, per la seconda volta in pochi mesi, un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile.
Moody’s, in particolare, riconosce un andamento operativo solido, entrate stabili, una struttura del debito più snella e un’elevata probabilità di supporto statale in caso di necessità.
“Si tratta di un ulteriore riconoscimento che premia l’intenso lavoro serio e responsabile svolto dall’attuale maggioranza di governo regionale, guidata dal Presidente Rocca, che con sforzo costante e attento ha saputo rendere una gestione finanziaria solida che ha fatto della tenuta in ordine dei conti uno dei punti cardine della propria azione amministrativa. L’agenzia conferma così alla nostra Regione un clima di fiducia nei confronti della stabilità economica.
Dopo mille giorni di giunta Rocca, grazie alle politiche messe in campo, la Regione Lazio passa al livello Baa2, che le consente di tornare ad essere attrattiva, ne aumenta e ne rafforza la posizione come istituzione affidabile nel panorama nazionale e internazionale.
Abbiamo chiuso una stagione di debiti che i cittadini stavano pagando a caro prezzo per aprirne una nuova fatta di equilibrio tra contenimento della spesa e politiche di investimento grazie al lavoro portato avanti dalla giunta Rocca e dall’assessore al bilancio Giancarlo Righini nel processo di risanamento dei conti regionali che rappresenta un esempio di gestione responsabile e lungimirante.”
E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca del Consiglio regionale del Lazio.
