4 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Visita guidata in occasione giochi invernali Milano-Cortina presso Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz

0
78
Visita guidata
Riceviamo e pubblichiamo
Domenica 7 dicembre in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica 𝐝𝐞𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨-𝐂𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔,  il 𝑴𝒖𝒔𝒆𝒐 𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒆𝒕𝒓𝒖𝒔𝒄𝒐 𝒅i 𝑹𝒐𝒄𝒄𝒂 𝑨𝒍𝒃𝒐𝒓𝒏𝒐𝒛 in collaborazione con 𝑨𝒓𝒄𝒉𝒆𝒐𝒂𝒓𝒆𝒔 organizza una visita guidata per famiglie alle ore 𝟏𝟔:𝟑𝟎 sul tema dello sport.
Un’occasione unica anche per scoprire un reperto normalmente non visibile al pubblico: un’anfora panatenaica della metà del VI secolo a.C. proveniente dalla collezione Cima Pesciotti.
Le anfore panatenaiche, premi delle feste ateniesi, erano decorate con scene atletiche e con la figura di Atena ed ebbero grande diffusione nel Mediterraneo.
Gli Etruschi, che apprezzavano l’arte greca, ne deposero esemplari di qualità notevolissima nelle tombe come segno di prestigio e contatto culturale.
L’ingresso al museo sarà gratuito nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #domenicaalmuseo.
La visita guidata prevede, invece, un costo di 10€ per gli adulti e 6 € per i bambini dai 6 ai 12 anni (gratuita per i bambini sotto i 6 anni).
È possibile acquistare il servizio presso la biglietteria del Polo Monumentale Colle del Duomo in piazza San Lorenzo oppure online sul sito di Archeoares:
 Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori scrivendo a didattica@archeoares.com oppure telefonando al numero 328 459 6238.
Articolo precedente
“MOODY’S PREMIA LA STABILITA’ DELLA GIUNTA ROCCA”
Articolo successivo
Bracciano avvia “Agorà: connessioni urbane”. Spazi pubblici di comunità

Ultimi articoli

Territorio

Nel villaggio di Natale alla Marina saranno disponibili le tazze brandizzate “Civitavecchia 2025”

Società

DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA E CURA DEL VERDE PROSEGUONO SENZA SOSTA

Cultura

Piccoli centri urbani e vandalismo giovanile

Società

Bracciano avvia “Agorà: connessioni urbane”. Spazi pubblici di comunità

Economia

“MOODY’S PREMIA LA STABILITA’ DELLA GIUNTA ROCCA”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it