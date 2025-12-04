Visita guidata in occasione giochi invernali Milano-Cortina presso Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 7 dicembre in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica 𝐝𝐞𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨-𝐂𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔, il 𝑴𝒖𝒔𝒆𝒐 𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒆𝒕𝒓𝒖𝒔𝒄𝒐 𝒅i 𝑹𝒐𝒄𝒄𝒂 𝑨𝒍𝒃𝒐𝒓𝒏𝒐𝒛 in collaborazione con 𝑨𝒓𝒄𝒉𝒆𝒐𝒂𝒓𝒆𝒔 organizza una visita guidata per famiglie alle ore 𝟏𝟔:𝟑𝟎 sul tema dello sport.

Un’occasione unica anche per scoprire un reperto normalmente non visibile al pubblico: un’anfora panatenaica della metà del VI secolo a.C. proveniente dalla collezione Cima Pesciotti.

Le anfore panatenaiche, premi delle feste ateniesi, erano decorate con scene atletiche e con la figura di Atena ed ebbero grande diffusione nel Mediterraneo.

Gli Etruschi, che apprezzavano l’arte greca, ne deposero esemplari di qualità notevolissima nelle tombe come segno di prestigio e contatto culturale.

L’ingresso al museo sarà gratuito nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #domenicaalmuseo

La visita guidata prevede, invece, un costo di 10€ per gli adulti e 6 € per i bambini dai 6 ai 12 anni (gratuita per i bambini sotto i 6 anni).

È possibile acquistare il servizio presso la biglietteria del Polo Monumentale Colle del Duomo in piazza San Lorenzo oppure online sul sito di Archeoares: