Bracciano avvia “Agorà: connessioni urbane”. Spazi pubblici di comunità

Prende ufficialmente il via “Agorà: connessioni urbane”, il nuovo progetto del Comune di Bracciano dedicato alla riqualificazione diffusa degli spazi pubblici. Un investimento importante, reso possibile grazie al finanziamento ottenuto attraverso la Legge Regionale per la valorizzazione dell’Etruria Meridionale, che l’Amministrazione ha scelto di destinare interamente al miglioramento del decoro urbano e della vivibilità dei quartieri.

Interventi nel Centro Urbano

I primi lavori sono già partiti nel cuore della città, con una serie di opere mirate al recupero, alla sicurezza e alla valorizzazione delle aree maggiormente frequentate da residenti e visitatori.

Restauro e risanamento conservativo:

* Muro tra via della Praterina e via del Lago

* Scalinata via del Lago – via delle Ferriere

* Muro di via delle Ferriere

Manutenzione e riqualificazione:

* Scalinata via Giuseppe Verdi

* Pavimentazione di Piazza IV Novembre

* Nuova illuminazione e dissuasori al Belvedere Sentinella

* Illuminazione crepuscolare del Torrione

Riqualificazione e valorizzazione:

* Fontanile e Lavatoio di via Cupetta del Mattatoio

* Area ludica attrezzata nel giardino di via Claudia

* Illuminazione dell’Acquedotto Odescalchi – via Principe di Napoli

A queste opere si aggiungerà l’installazione di nuovi dissuasori in via Umberto I, all’ingresso del Centro Storico, per regolare in modo più efficace i flussi in entrata e uscita dalla ZTL, a tutela dei pedoni e della vivibilità del borgo.

Interventi a Bracciano Nuova

Il progetto si estende anche ai quartieri più recenti, con un importante intervento nell’area intorno al Centro Civico: realizzazione di un percorso pedonale in terra stabilizzata, nuovo impianto di illuminazione, creazione di una nuova area cani sul versante sud. Un’opera che si integra con quanto già realizzato nei mesi scorsi, tra cui il restauro dell’area giochi di Traversa Borsellino e la posa della pavimentazione antitrauma, realizzati nell’ambito delle reti di impresa.

L’impegno dell’Amministrazione

«Il nostro obiettivo – sottolinea il sindaco Marco Crocicchi – è completare la riqualificazione dei parchi e delle aree pubbliche, rendendoli più accoglienti, più vivibili e soprattutto luoghi di incontro per le famiglie e per i più piccoli.» Un percorso che non parte oggi, ma che sta già mostrando i primi risultati. «In diverse aree frequentate da bambine e bambini sono stati installati giochi nuovi o completamente restaurati – prosegue il Sindaco – e stiamo programmando ulteriori interventi che riguarderanno i parchi di via delle Palme e via dei Lecci.»

Una città che cresce attraverso i suoi spazi



“Agorà: connessioni urbane” rappresenta un tassello fondamentale della visione di una Bracciano più curata, sicura e vicina alle persone, dove gli spazi pubblici tornano a essere luoghi di relazione, socialità e gioco. Un progetto che procede passo dopo passo, con un obiettivo chiaro: migliorare la qualità della vita quotidiana, valorizzando ogni quartiere e restituendo centralità alla comunità.