Cena Solidale “Un aiuto per te – Donne e Segni di Rinascita”, un risultato concreto a sostegno delle donne vittime di violenza

E’ stato un grande successo di partecipazione ed entusiasmo la Cena Solidale “Un aiuto per te – Donne e Segni di Rinascita”, svoltasi lo scorso 5 settembre 2025 presso il suggestivo Giardino Pozzo Bianco a Bracciano in occasione di “Notte Donna” dell’Associazione Commercianti Bracciano. Una serata che ha intrecciato accoglienza, bellezza e responsabilità sociale, offrendo al territorio non solo un momento di convivialità, ma una risposta concreta ad un bisogno urgente.

L’iniziativa è nata da un’idea di Erbacce Lab, che ha coordinato la squadra dei ristoratori e dei partner enogastronomici. La sinergia tra Comune di Bracciano, Sportello Centro Donna Pandora Onlus, Rete LIA – Rete delle Associazioni Femminili del Territorio, supportati dalle Politiche di Genere, è stata la forza trainante per una collaborazione vincente tra istituzioni, professionisti, realtà imprenditoriali locali e associazioni del territorio.

Un risultato che si traduce in supporto immediato. Grazie alla partecipazione e alla generosità dei presenti, è stato attivato il Fondo di Emergenza destinato alle Donne e Madri del territorio che vivono situazioni di difficoltà economica, fragilità familiare o violenza domestica.

Il Fondo è operativo, sono stati raccolti 3.160 euro in una sola serata.Tutte le donne che si trovano in condizione di bisogno possono accedervi rivolgendosi direttamente al Servizio di Assistenza Sociale del Comune di Bracciano, che valuterà le necessità e attiverà gli interventi nel modo più rapido e protetto possibile. Perché la libertà, quando si chiede aiuto, deve trovare una porta già aperta. Una serata che ha unito arte, buon cibo e responsabilità sociale.

La serata è stata accompagnata dalla Direzione Artistica di Enrico Cresci, in un equilibrio elegante tra musica dal vivo, ascolto e condivisione emotiva. Il cuore dell’evento è stato rappresentato dalla rete dei ristoratori, produttori e realtà agricole che hanno scelto non solo di partecipare, ma di esporsi, donare e supportare concretamente il progetto.

Si ringraziano, con profonda stima e gratitudine: Ristorante Percorsi al Vecchio Ponte, Cucina ai Monti – Ristorante, Ristorante degli Abruzzi, Cantine Capitani, Casa in Casa, Ristorante Brutal, Nesler – Cibo Vivo, Fattoria Biologica Le Bricchiette, Agricola Santa Teresa, L’Isola del Formaggio, Cantina Castello di Torre in Pietra, Ammano – Azienda Agricola, Cantina Morichelli, Gentili – Bottega Tradizionale, Cercatori di Semi – Associazione, Vecchiarelli Azienda Zootecnica, FISAR Manziana – Lago di Bracciano, DV Corp., Associazione SalvaguardiAMO Bracciano – Gruppo Volontari, Di Traglia Azienda Agricola dal 1931, Silvia Piccolo – Graphic Designer per l’identità visiva dell’evento.

“Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in un luogo magico nel cuore del Centro Storico, da poco riqualificato e riconsegnato alla comunità e che ha permesso di costruire importanti sinergie per il futuro” dichiara il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi

“Questa iniziativa ci ricorda che il cambiamento nasce dalle comunità che scelgono di guardarsi negli occhi e riconoscersi. Un territorio è forte quando nessuno viene lasciato solo.” dichiara Giulia Sala, Presidente del Consiglio, delegata alla partecipazione e parità di genere e prosegue “Un ringraziamento sincero a tutte le persone che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo, è stato un vero lavoro di squadra”