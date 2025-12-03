MUNICIPIO XV, COZZA: “CON PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO, QUATTRO APPUNTAMENTI PER I BAMBINI SULL’EDUCAZIONE STRADALE E RISPETTO DELLA PERSONA”

Riceviamo e pubblichiamo

“Da sabato 6 a sabato 27 dicembre, il Parco Scuola del Traffico arriva in Municipio XV.

Quattro giornate di formazione gratuita teorica e pratica sull’educazione stradale dedicata alle bambine e ai bambini del territorio dai 3 ai 12 anni.

Un’iniziativa fortemente voluta e interamente finanziata dal Municipio XV per coinvolgere i più piccoli su un tema delicato come quello della sicurezza stradale, attraverso l’esperienza degli istruttori del Parco Scuola del Traffico, il centro romano di formazione ludico didattica per la sensibilizzazione e l’insegnamento della sicurezza stradale rivolto alle giovani generazioni.

Nel corso delle quattro giornate che si svolgeranno nei quartieri di La Storta, Ponte Milvio, Labaro e Cesano, i partecipanti potranno sperimentare gratuitamente la guida di minivetture elettriche, partecipare ad attività laboratoriali sulla guida e sicurezza stradale e svolgere giochi di gruppo con percorsi a piedi e riconoscimento della segnaletica stradale.

Con il Presidente Daniele Torquati e le Assessore Agnese Rollo e Tatiana Marchisio, per la prima volta sperimentiamo un nuovo progetto sul territorio per i più piccoli dedicato alla sicurezza stradale; un’opportunità per insegnare il rispetto delle regole e il rispetto della propria vita e di quella altrui, dando la possibilità ai bambini e alle loro famiglie di condividere questa esperienza sul proprio territorio.”

Gli appuntamenti:

– Sabato 6 dicembre, La Storta, 10.00 -13.00, 14.00 -18.00, Area Parcheggio Via E. Bassano angolo via Terron

– Sabato 13 dicembre, Ponte Milvio, 10.00 -13.00, 14.00 -18.00, Area Parcheggio Largo Maresciallo Diaz

– Sabato 20 dicembre, Labaro, 10.00 -13.00, 14.00 -18.00, Area Parcheggio Via Brembio

– Sabato 27 dicembre, Cesano, 10.00 -13.00, 14.00 -18.00, Area Parcheggio Via Marino Dalmonte angolo via della Stazione di Cesano

Così in una nota il Vice Presidente del Municipio XV e Assessore al Bilancio e alle Politiche Giovanili, Alessandro Cozza.