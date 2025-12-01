1 Dicembre, 2025
ROMA: D’AMATO, COLPIRE SINAGOGA È ATTO SPREGEVOLE, STOP ALL’ANTISEMITISMO

Riceviamo e pubblichiamo

“Colpire il tempio di Monteverde dedicato a Michael Stefano Gaj Tachè un atto spregevole che ferisce la Comunità Ebraica romana e offende tutti i cittadini. Basta con l’antisemitismo. L’attacco alla sede de La Stampa e questo oltraggio sono figli di uno squadrismo ideologico inaccettabile e fuori dalla storia. Voglio esprimere la mia solidarietà alla Comunità Ebraica romana e condanno con forza ogni forma di antisemitismo e intolleranza”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.

