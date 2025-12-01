Il Premio “Noi Ci Siamo” 2025 celebra il valore dell’impegno civico e delle storie che fanno la differenza

Riceviamo e pubblichiamo

A Palazzo Valentini, a cura di Terza Pagina Magazine, una serata dedicata a volontari, professionisti, associazioni e protagonisti del sociale che, con il loro operato quotidiano, contribuiscono a costruire una comunità più solidale e responsabile

di Marco Di Marzio

Si è svolta il 28 novembre 2025, nella suggestiva Sala Mons. Pietro di Liegro di Palazzo Valentini, la nuova edizione del Premio “Noi Ci Siamo”, un appuntamento ormai consolidato che riconosce e valorizza l’impegno di persone e realtà protagoniste del tessuto sociale, culturale e civico del territorio.

L’edizione 2025 è stata organizzata da Terza Pagina Magazine, rappresentata dal Direttore Alessandro Scarnecchia e dal responsabile di redazione Emilio Capoano, che hanno contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa grazie a un coordinamento attento e professionale.

Il premio è stato promosso dal Consigliere Antonio Giammusso, Consigliere della Città Metropolitana di Roma e di Civitavecchia, insieme all’On. Fabrizio Santori, Segretario Generale dell’Assemblea Capitolina, con l’obiettivo di dare valore a chi ogni giorno sceglie di “esserci”: con dedizione, umanità e spirito di servizio.

A condurre la serata è stata la talentuosa attrice e presentatrice Francesca Ceci, che ha accompagnato il pubblico attraverso testimonianze intense e storie che raccontano il volto migliore della comunità. Numerose le istituzioni, le associazioni, gli enti culturali e i cittadini presenti.

Storie che generano cambiamento

Il Premio “Noi Ci Siamo” celebra progetti, volontari, professionisti, operatori del sociale, artisti e giornalisti che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a costruire una società più solidale e consapevole. Anche quest’anno, la cerimonia ha restituito un mosaico di esperienze dal forte impatto umano e civile.

Tra i premiati dell’edizione 2025, realtà attive nel campo della solidarietà, dell’assistenza, della cultura, della tutela dei diritti, dell’informazione e dell’impegno civico: dalla Senatrice Maria Ida Germontani alla Polizia di Stato con Simona Battiston, dai progetti “Psicoleggimi” e Albergo Etico, ai volontari di MOSAP, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di AICARM, fino a organizzazioni come Salva Mamme, ARVAS e molte altre.

Spazio anche a figure del mondo della comunicazione, dell’arte e del sociale – come Claudia Conte, Romina Caruana, Francesca Chialà – e a professionisti impegnati nella ricerca e nella tutela delle donne, tra cui la Dott.ssa Milena Mariano e l’Avv. Irma Conti.

Il ruolo dei premianti

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai numerosi premianti – tra cui Alma Manera, Lisa Di Giovanni, Ludovica Amoroso, Manuela Iatì, Niccolò Carosi, Valerio Di Gioia e molti altri – che hanno contribuito a rendere la cerimonia ancora più prestigiosa e coinvolgente.

Un ponte tra istituzioni, società civile e cultura

La serata ha confermato il ruolo del Premio “Noi Ci Siamo” come piattaforma istituzionale e culturale capace di unire cittadini, associazioni e volontari, mettendo al centro valori fondamentali quali responsabilità, inclusione e solidarietà.

L’organizzazione, insieme ai promotori e alla direzione di Terza Pagina Magazine, ha espresso gratitudine verso tutti i partecipanti, guardando con entusiasmo alle future edizioni.