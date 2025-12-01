Aperte da oggi le candidature per l’utilizzo della Cittadella della Musica – Anno 2026

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Civitavecchia informa che da oggi, 1 dicembre 2025, sono ufficialmente aperti i termini per la presentazione delle domande di utilizzo della Cittadella della Musica per l’anno 2026, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. 5573 del 27/11/2025.

Le candidature potranno essere presentate fino al 21 dicembre 2025 e sono rivolte ad associazioni culturali, compagnie teatrali o musicali, scuole di musica, istituti scolastici, onlus e realtà artistiche interessate a programmare attività, spettacoli, concerti, conferenze, mostre o iniziative culturali all’interno della struttura.

Le istanze dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, utilizzando il modello allegato all’avviso. Le richieste saranno calendarizzate sulla base delle disponibilità e della programmazione già prevista, con eventuale proposta di date alternative in caso di sovrapposizioni; l’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di modificare concessioni già attribuite per esigenze istituzionali o per iniziative di particolare rilievo.

I richiedenti ammessi dovranno presentare una polizza assicurativa RCT con massimale di 500.000 euro, garantire la corretta gestione degli spazi durante l’utilizzo, sostenere le spese previste dal disciplinare d’uso tramite pagamento anticipato e farsi carico degli ulteriori oneri connessi all’evento.