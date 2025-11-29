30 Novembre, 2025
LUNEDÌ 1° DICEMBRE ROCCA INAUGURA IL PRESIDIO SALUTE MENTALE DI VIA SABRATA APPENA RISTRUTTURATO

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 1° dicembre si terrà l’inaugurazione della palazzina ristrutturata di via Sabrata 12, dove operano quattro presidi della ASL Roma 1 dedicati alla salute mentale.
L’Ambulatorio Centro di Salute Mentale, la Struttura Residenziale Terapeutica Riabilitativa (SRTRe), l’Ambulatorio di Prevenzione e Interventi Precoci Salute Mentale (PIPSM) e il Centro di Disturbi del Comportamento Alimentare saranno restituiti all’utenza dopo mesi di lavoro, permettendo a più di 2000 pazienti – soprattutto adolescenti – di poter usufruire dei servizi di salute mentale in una sede più accogliente, sicura e confortevole, che ogni anno offre decine di migliaia di prestazioni in una zona centrale di Roma.
Saranno presenti all’inaugurazione il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che terrà un discorso di inaugurazione, Andrea Urbani, Direttore Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 1, Gennaro D’Agostino, Direttore Sanitario ASL Roma 1, Francesco Quagliariello, Direttore Amministrativo ASL Roma 1 e Giuseppe Ducci, Direttore del DSM ASL Roma 1.
L’inaugurazione si terrà alle ore 10 presso il presidio di via Sabrata 12, zona quartiere Trieste.
