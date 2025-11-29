30 Novembre, 2025
Città Metropolitana e il rapporto con i territori

Riceviamo e pubblichiamo
Questa mattina presso la sede del Partito Democratico di Bracciano si è svolta una iniziativa
sul tema della “Città Metropolitana e il rapporto con i territori”, che ha visto la partecipazione di iscritti, cittadini e amministratori.
L’assemblea, aperta dal Segretario locale, Aldo Pedaletti, è stata un momento per riflettere insieme sulle sfide che riguardano i Comuni, sull’importanza del dialogo con gli enti sovracomunali e sulla necessità di fare rete, mettere a sistema le energie positive e rafforzare il ruolo dei territori, in un’ottica di cooperazione e rafforzamento istituzionale.
L’incontro è stato anche l’occasione per rilanciare l’attività del circolo, per aprire nuovi spazi di discussione e per rinnovare la partecipazione attiva attraverso il tesseramento, simbolo di un impegno che guarda avanti.
Grazie a Emiliano Minnucci, componente della Direzione Regionale del PD e a Eleonora Mattia, Consigliera Regione Lazio PD per la loro presenza e il supporto. Un ringraziamento al Sindaco Marco Crocicchi che è passato a salutarci e che ha portato il suo contributo alla discussione.
Grazie a chi ha contribuito, a chi ha partecipato, a chi continua a credere in una politica fatta di presenza, ascolto e idee per la comunità.
Torna in scena “Natale in casa Cupiello”
LUNEDÌ 1° DICEMBRE ROCCA INAUGURA IL PRESIDIO SALUTE MENTALE DI VIA SABRATA APPENA RISTRUTTURATO

