Riceviamo e pubblichiamo Questa mattina presso la sede del Partito Democratico di Bracciano si è svolta una iniziativa sul tema della “Città Metropolitana e il rapporto con i territori”, che ha visto la partecipazione di iscritti, cittadini e amministratori.

L’assemblea, aperta dal Segretario locale, Aldo Pedaletti , è stata un momento per riflettere insieme sulle sfide che riguardano i Comuni, sull’importanza del dialogo con gli enti sovracomunali e sulla necessità di fare rete, mettere a sistema le energie positive e rafforzare il ruolo dei territori, in un’ottica di cooperazione e rafforzamento istituzionale.

L’incontro è stato anche l’occasione per rilanciare l’attività del circolo, per aprire nuovi spazi di discussione e per rinnovare la partecipazione attiva attraverso il tesseramento, simbolo di un impegno che guarda avanti.

Grazie a Emiliano Minnucci, componente della Direzione Regionale del PD e a Eleonora Mattia, Consigliera Regione Lazio PD per la loro presenza e il supporto. Un ringraziamento al Sindaco Marco Crocicchi che è passato a salutarci e che ha portato il suo contributo alla discussione.