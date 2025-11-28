Il presidente di Greenaccord ringrazia L’agone per la partnership e la partecipazione al Forum di Pescasseroli

Si riceve e si pubblica

TERMINATI I LAVORI DEL

XX FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICA PER LA CUSTODIA DEL CREATO

Sul tema “Lo sport sostenibile, inclusivo e rispettoso di tutti.

Informazione e comunicazione responsabile”

Pescasseroli, 14-16 novembre

Lo sport paladino della sostenibilità ambientale nonché palestra di fraternità e inclusione

Terminati i lavori del XX Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato, che

Greenaccord ETS ha proposto insieme alla Unione Sportiva Stampa Italiana (USSI), all’Ordine dei

Giornalisti abruzzese, alla Diocesi di Avezzano, al Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise e al

Comune di Pescasseroli. Cornice dei lavori Pescasseroli, cittadina montana che accoglie la direzione

del Parco e che in veste autunnale ha accolto e accompagnato la manifestazione con giornate di sole

insolite per il periodo. I giornalisti e i protagonisti del Forum, riunitisi per discutere e confrontarsi su

come lo sport possa essere un asset strategico per la sostenibilità, la comunicazione ambientale e la

promozione dell’inclusione e della salute, sono rientrati con la consolidata convinzione che oggi

l’informazione non possa continuare a ignorare o a sottovalutare la “crisi climatica ed ecologica”.

Proprio in questi giorni è in corso la 30a Conferenza sul Clima in Amazzonia che conferma come, a 10

anni dall’Accordo di Parigi, la riduzione delle emissioni climalteranti è seriamente compromessa

dalla previsione di 2,5°C di aumento della temperatura media globale contro la soglia minima di

sicurezza stabilita ad 1,5°C. Gli eventi estremi, sempre più intensi e frequenti, accelerano ed

esasperano le disuguaglianze sociali e territoriali poiché i Paesi più vulnerabili sono quelli meno

responsabili delle emissioni.

Lo sport, in tutte le sue sfumature ed espressioni, come è emerso nel corso del Forum, può favorire il

processo di consapevolezza ambientale e la diffusione della ricerca del benessere psicofisico poiché

rappresenta un laboratorio autorevole ed efficace per educare e sensibilizzare sui temi della

sostenibilità ambientale, dell’inclusione e della parità di genere. La sequenza di testimonianze e

autorevoli interventi ha confermato che è anche un impegno delle Istituzioni che rappresentano il

mondo dello sport così come degli organismi che raggruppano giornalisti del settore.

Infatti, le attività sportive, nella maggioranza dei casi, vengono praticate all’aperto e a contatto con la

natura. La natura è dunque la casa dello sport e sarebbe impensabile che tali attività possano

arrecarle danno o non rispettarla. Vi è dunque la necessità che strutture, attrezzature, abbigliamento,

eventi piccoli e grandi siano sostenibili e capaci di generare sensibilità nuove presso tutti coloro che

praticano o seguono tramite i mezzi di comunicazione. In questo senso un grande ruolo assume il

giornalismo sportivo chiamato a contribuire a creare consapevolezza e favorire adeguati stili di vita

affinché esso diventi sempre più esemplare e meno impattante sull’ambiente, educando al rispetto e

alla cura.

Lo sport, che è per tutti e di tutti, non può che essere inclusivo e capace di annullare le barriere,

diventando un luogo di fraternità, di aggregazione, di opportunità e di rispetto delle diversità e delle

fragilità. Lo sport è il linguaggio universale capace di abbattere tutte le barriere, può aiutarci nel

cammino di sensibilizzazione del concetto di squadra, dove ogni componente è essenziale nelle

proprie specificità di ruolo e individuali che concorrono nella gara di tutti i giorni disputata nel vivere

quotidiano, tra le persone e nella società. Una visione d’insieme sull’essere migliori come cittadini.

Qui, i giornalisti giocano un ruolo incisivo nell’accompagnare e nel sostenere questo processo di

crescita con perseveranza, etica e deontologia. Rispettare le diversità significa partecipare al

processo di cambiamento favorendo il passaggio con l’informazione. C’è bisogno però di

consapevolezza e l’informazione può toccare le corde delle convenzioni e delle cristallizzazioni

concettuali che fanno da freno alla volontà. Ecco necessari impegno e costanza. Quanto emerso dalla

discussione dello scorso 14-16 novembre dai contributi dei giornalisti Ussi. E anche Sandro

Fioravanti – giornalista Rai – e Simona Rolandi – Giornalista Rai e conduttrice della Domenica

Sportiva – hanno posto l’accento sulla necessità di rivalutare l’integrazione e di coinvolgere le nuove

generazioni in una nuova narrativa più accessibile e più sostenibile.

Il Vescovo di Avezano, nell’omelia di chiusura, ha ricordato: “Il Forum ha articolato tre sessioni:

sostenibilità, inclusione, narrazione. Sono tre piste, tre direzioni che non vanno mai separate.

Sostenibilità: ogni gesto sportivo ha un impatto sul creato, ogni evento richiede responsabilità verso

l’ambiente che ci ospita. Inclusione: lo sport diventa umanizzante quando rompe barriere, non

quando crea nuove élite; i poveri, i fragili, i disabili devono essere protagonisti, non ospiti marginali.

Narrazione: se narriamo lo sport con toni aggressivi, mercantili, sensazionalistici, tradiamo la sua

anima, se lo raccontiamo come luogo di fraternità, di coraggio, di rispetto del creato, allora diventa

Vangelo vissuto”.

Come da consuetudine il Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato ha assegnato i

premi “Sentinelle del Creato”, nove in totale, ai giornalisti Francesca Maccaglia, Alessandra

Ferraro, Andressa Collet, Antonella Bellutti e ed Enrico Giaccone, e alla memoria del giornalista

del GR Rai Giuseppe Carrisi, africanista e grande amico di Greenaccord, al merito al giornalista

Stefano Pallotta, tra i promotori della Carta di Pescasseroli, e agli imprenditori Lamberto Iezzi e

Daniele Braccia per il loro efficace impegno in campo ambientale. L’Orchestra Popolare del Parco

ha allietato la serata con colte musiche popolari.

PARTENARIATI E PATROCINI

Partenariati. Comune di Pescasseroli (AQ), Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), Diocesi di

Avezzano (AQ), Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise, Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo, Banca

Intesa Sanpaolo, Federesco, New Energy srl, Marcopolo, Connecteed, Caritas Ticino, WBF Provobis.

Patrocini. Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, CONI, Sport e Salute spa, Federazione

Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), Centro Sportivo Italiano

(CSI), Regione Abruzzo, Ordine dei Giornalisti di Abruzzo, Rai Abruzzo, Parco Nazionale Abruzzo

Lazio, Molise, Comune di Pescasseroli (AQ), Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), Federazione

Italiana Settimanali Cattolici (FISC), Federesco, Fondazione Bioarchitettura.

Media Partner. Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, TGR Rai, Avvenire, Agensir,

TV2000, Radio in Blu, Aeranti-Corallo, Famiglia Cristiana, TeleAmbiente, Greenme, Greenreport,

Teleradio Orte, Radio Parco TV, Eco in Città, Ultima Bozza, Amolivenews, L’Agone Nuovo.

