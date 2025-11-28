Bracciano, Riccioni (FI): Consiglio comunale straordinario su discarica di Cupinoro

Riceviamo e pubblichiamo

“Forza Italia, unitamente all’opposizione, chiede la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto per affrontare gli sviluppi della gestione post-operativa della discarica di Cupinoro.

La complessità del tema e i contenuti della recente sentenza del TAR impongono un confronto istituzionale che garantisca trasparenza e responsabilità da parte di tutti. Il Consiglio comunale è la sede naturale per questa riunione alla quale chiederemo di intervenire anche a tecnici, cittadini e associazioni, con accesso a documenti e dati ufficiali sulla gestione post-operativa della discarica.

Forza Italia come sempre è disponibile a collaborare per garantire un confronto serio e rispettoso delle istituzioni, sia a livello comunale che regionale, e confida che l’Amministrazione voglia accogliere questa richiesta nell’interesse dell’intera comunità. Siamo convinti inoltre della necessità di avviare un dialogo costruttivo con la Regione Lazio al fine di raggiungere una collaborazione, perché l’amministrazione di Bracciano da sola non sarebbe mai in grado di gestire economicamente le fase post mortem della discarica”.

Lo scrive in una nota, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di Bracciano, Roberta Riccioni.

“Quanto alla lettera presentata da tutta l’opposizione”, aggiunge”, non era per noi indispensabile parlarne durante la riunione – non avremmo comunque potuto ricevere sul momento i documenti richiesti – ma era importante consegnarla al sindaco dopo averla protocollata nelle ore precedenti”.