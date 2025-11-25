ROMA: SPACCIO DI DROGA SUL LAGO DI BRACCIANO, 6 AGLI ARRESTI DOMICILIARI

Riceviamo e pubblichiamo

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, insieme ai colleghi della Stazione di Pozzallo (Ragusa), hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Civitavecchia a a carico di sei persone, indagate a vario titolo di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, ad Anguillara Sabazia.

Il provvedimento cautelare segue a un’attività sviluppatasi a partire da marzo 2024 e conclusasi a settembre dello stesso anno, mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione che hanno consentito ai carabinieri di documentare centinaia di episodi di spaccio.

In particolare, nel corso delle investigazioni, sono stati sequestrati oltre 160 grammi di cocaina e circa 100 grammi di hashish, arrestando un 38enne italiano e segnalando 6 acquirenti. Tre persone sono state arrestate e poste ai domiciliari con braccialetto elettronico, un uomo sottoposto all’obbligo di dimora, uno al divieto di dimora e una persona all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

(Sil/Adnkronos)