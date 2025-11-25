26 Novembre, 2025
Progetto del Centro “Marco Vannini” assegnatario di un finanziamento regionale

Riceviamo e pubblichiamo

Il progetto del Centro “Marco Vannini” per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti sui minori, presentato dal Distretto socio-sanitario RM 4.1, di cui Civitavecchia è Comune capofila, in partenariato con il Distretto RM 4.2 guidato dal Comune di Cerveteri, è risultato assegnatario di un finanziamento regionale pari a € 209.999,00 nell’ambito dell’Avviso pubblico per la prosecuzione e l’ampliamento della Rete dei Centri regionali per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti ai minori del Lazio.

Il progetto, che ha ottenuto un punteggio di 88,5, si colloca tra i più alti dell’intera graduatoria e consentirà di rafforzare in modo significativo le attività del Centro, potenziando i servizi di prevenzione, ascolto, protezione e presa in carico multidisciplinare dei minori vittime di abuso e delle loro famiglie.

Si tratta di un risultato rilevante per tutto il territorio distrettuale, che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale e dei servizi sociali nella tutela delle persone più fragili.

L’assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni sottolinea che «questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto dal Distretto e del valore del progetto presentato; il Centro Marco Vannini è un presidio essenziale per la tutela dei minori e per il supporto alle famiglie, e desidero ringraziare tutti i comuni dei distretti 4.1 e 4.2 oltre ovviamente agli uffici per la competenza e la dedizione con cui hanno seguito ogni fase della procedura, permettendoci di raggiungere questo risultato».

 

