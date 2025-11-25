Incontro pubblico contro tutte le violenze a Roma

Riceviamo e pubblichiamo

–In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Co.Tu.Le.Vi. – Contro Tutte Le Violenze organizza, il 25 novembre, un incontro pubblico dedicato alla prevenzione, al sostegno alle vittime e alla diffusione di una cultura della non violenza.

L’evento vedrà un ruolo centrale dell’Avv. Romina Lanza, Responsabile dello Sportello Antiviolenza “Diana” della Co.Tu.Le.Vi. di Roma, impegnata da anni nella tutela delle vittime e nella costruzione di una rete di protezione territoriale.

Accanto a lei interverranno l’Avv. Bartolomeo Giordano, Responsabile dell’Area Penale dello Sportello Antiviolenza, e l’Avv. Ylli Pace, Responsabile del Progetto Scuola, entrambi protagonisti delle attività di prevenzione e formazione rivolte a studenti, docenti e famiglie.

L’iniziativa sarà arricchita dalla presenza della Presidente Aurora Ranno, che seguirà i lavori e si collegherà con l’evento parallelo organizzato dalla sede Co.Tu.Le.Vi. della Sicilia, in un momento di condivisione e coordinamento nazionale.

L’incontro riunirà istituzioni, professionisti, rappresentanti del mondo scolastico, associativo e della società civile, per approfondire i temi della tutela, della protezione e della sensibilizzazione, con particolare attenzione agli strumenti giuridici, psicologici e sociali a disposizione delle vittime.

Nel corso della giornata verranno presentate testimonianze, progetti di supporto e iniziative territoriali volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica, psicologica ed economica.

L’obiettivo è promuovere un confronto costruttivo e operativo, capace di generare consapevolezza e interventi concreti.

L’evento rappresenta un’importante occasione per ribadire il ruolo essenziale della prevenzione, della formazione e della collaborazione tra enti pubblici, scuole, forze dell’ordine, professionisti e associazioni nella lotta quotidiana contro la violenza di genere.

Co.Tu.Le.Vi. rinnova il proprio impegno nel fornire assistenza legale, psicologica e sociale alle vittime, e nel costruire una rete di protezione attiva, accessibile e presente sul territorio.