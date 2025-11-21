Riceviamo e pubblichiamo

A ROMA IL CONVEGNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE STELLE, PALME E COLLARI AL MERITO SPORTIVO

SABATO 29 NOVEMBRE 2025, ORE 9.30, SALONE D’ONORE DEL CONI (LARGO LAURO DE BOSIS, 15)

L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito Sportivo (ANSMeS) rinnova anche nel 2025 il suo appuntamento annuale con il convegno nazionale, dedicato quest’anno al tema “Sport: stili di vita e salute”. L’appuntamento si svolgerà a Roma sabato 29 novembre, presso il Salone d’Onore del CONI (Largo Lauro de Bosis 15), e riunirà dirigenti, istituzioni, mondo della scuola e realtà sportive impegnate nella promozione di una cultura del benessere attraverso lo sport.

I lavori si apriranno alle ore 9.30 con l’intervento del Presidente Nazionale ANSMeS, Francesco Conforti, che introdurrà il significato dell’iniziativa e le linee guida dell’azione associativa per il 2025. A seguire, il direttore commerciale e marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Debora Miccio presenterà la nuova “Convenzione ANSMeS – ICSC”, uno strumento pensato per sostenere progetti sportivi e culturali su tutto il territorio nazionale.

Quindi spazio al convegno con l’intervento del docente di scuola superiore, Giulio Morelli, che illustrerà il percorso educativo “Sport: stili di vita e salute”, sviluppato con l’obiettivo di avvicinare i giovani a pratiche sportive consapevoli e includenti.

Il tema della comunicazione nel mondo sportivo sarà al centro dell’intervento del membro della Commissione Comunicazione ANSMeS, Gaetano Campione, con il contributo “Passione e Impegno: la nostra missione sul territorio”. Spazio poi alle scuole: Natalia Barbato e Sara Tellini presenteranno l’esperienza del Polo tecnologico ed economico dell’Istituto di istruzione superiore “Tommaso Salvini” di Roma, con il progetto “Oltre il banco: la scuola in movimento”, un esempio concreto di integrazione tra attività didattica e sportiva.

La direttrice nazionale di Special Olympics Italia E.T.S., Alessandra Palazzotti, porterà invece la visione inclusiva del movimento con l’intervento “Play Unified, Live Unified”, dedicato alla promozione dello sport unificato come strumento di crescita e partecipazione. La chiusura dei lavori sarà affidata al vice presidente vicario dell’ANSMeS, Domenico Accettura. I lavori saranno moderati dal Segretario Generale, Giuseppe Brunetti.

Al termine del convegno, alle ore 11.45, ci sarà la cerimonia di consegna dei Premi Nazionali ANSMeS 2025. Il Premio Dirigenti “Luigi Ramponi” verrà assegnato ad Alessandro Palazzotti, fondatore di Special Olympics Italia E.T.S., per il suo straordinario contributo alla diffusione dello sport inclusivo. Il Premio Speciale “Simonetta Avalle” sarà conferito alla società Pallavolo Tor Sapienza – Volley Friends di Roma, realtà impegnata nella promozione della pallavolo giovanile con forte attenzione alla dimensione sociale.

“Il tema scelto quest’anno, “Sport: stili di vita e salute”, riflette la nostra volontà di mettere sempre al centro il valore educativo, sociale e umano dello sport, promuovendo una cultura del benessere che coinvolga giovani, famiglie, scuole e territori”, afferma il presidente dell’ANSMeS, Francesco Conforti, “Il confronto tra dirigenti, istituzioni, docenti e realtà sportive testimonia l’impegno dell’ANSMeS nel costruire ponti e rafforzare collaborazioni che possano generare opportunità concrete.

Quest’anno concludiamo il convegno con due significative premiazioni che esprimono al meglio i valori della nostra Associazione. In particolare, desidero sottolineare il Premio Speciale “Simonetta Avalle”, che consegneremo alla Pallavolo Tor Sapienza – Volley Friends, la prima società in cui Simonetta ha allenato e lasciato un segno profondo, umano e professionale. Un riconoscimento che non è solo memoria, ma testimonianza viva del suo impegno e della sua passione”. L’iniziativa è promossa dall’associazione benemerita ASNMeS in collaborazione con il CONI, il Comitato Paralimpico Italiano e Sport e Salute, e con La Molisana come official sponsor.

Antonio Ranalli, ANSMeS Lazio