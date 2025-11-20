20 Novembre, 2025
ROMA; D’AMATO: BAR DAGNINO, FERMARE SFRATTO. SALVAGUARDARE I LOCALI STORICI

Riceviamo e pubblichiamo

“Roma sta vivendo un periodo di spopolamento di locali storici e botteghe artigiane dovuto ai meccanismi finanziari e dinamiche immobiliari. Ieri è toccato al bar Pascucci, trasformato in un negozio di souvenir, oggi è il turno dello storico bar Dagnino a Galleria Esedra. Senza quel presidio il rischio non è solo di perdere un pezzo della storia di questa città, ma di fare precipitare nel degrado quell’area. È necessario che le istituzioni, a partire dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, intervengano per fermare questa desertificazione”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.
