“No More”: sabato 22 novembre al teatro Charles De Foucauld

Sabato 22 novembre alle ore 21.00, al teatro Charles De Foucauld di Bracciano, Generazione Musica presenta: “No More”, evento artistico, giunto ormai alla 10° edizione, che attraverso la musica, il teatro, le immagini, la danza, vuole mantenere alta l’attenzione sulla giornata mondiale contro la violenza verso le donne e rappresentarne il fenomeno e le sue possibili soluzioni attraverso il linguaggio dell’arte.
Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 339 467 7628
info@unteatroperbracciano.it
www.teatrocharlesdefoucauld.it/
fb: @UnTeatroPerBracciano