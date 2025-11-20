21 Novembre, 2025
“No More”: sabato 22 novembre al teatro Charles De Foucauld

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 22 novembre alle ore 21.00, al teatro Charles De Foucauld di Bracciano, Generazione Musica presenta: “No More”, evento artistico, giunto ormai alla 10° edizione, che attraverso la musica, il teatro, le immagini, la danza, vuole mantenere alta l’attenzione sulla giornata mondiale contro la violenza verso le donne e rappresentarne il fenomeno e le sue possibili soluzioni attraverso il linguaggio dell’arte.

Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 339 467 7628
info@unteatroperbracciano.it
www.teatrocharlesdefoucauld.it/
fb: @UnTeatroPerBracciano

