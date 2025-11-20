MUNICIPIO XV, TORQUATI: “SOLIDARIETA’ A STUDENTI E LICEO FARNESINA PER ATTI INTIMIDATORI”

Riceviamo e pubblichiamo

“Voglio esprimere piena solidarietà e supporto agli studenti del Liceo Farnesina che nei giorni scorsi sembrerebbero essere stati colpiti da atti violenti e intimidatori con il lancio di bombe carta, fumogeni, bottiglie e sassi all’interno della scuola, con conseguenti danni.

A questo aggiungo la solidarietà al Preside e al Liceo tutto. Episodi gravi, che come Municipio avevamo condannato già a marzo scorso per delle scritte oltraggiose contro le donne ritrovate sul muro dell’istituto. Ribadisco che azioni simili non possono e non devono trovare spazio all’interno della nostra Comunità, che condanna fermamente qualunque tipo di violenza, ancor di più se commessa all’interno di una scuola e nei confronti di giovani. Pur non essendo i licei di competenza municipale, come presidente del Municipio XV resto a disposizione del Dirigente Scolastico degli studenti.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.