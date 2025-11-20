20 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSanità

IL VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE FA TAPPA A BRACCIANO: SCREENING GRATUITI DEDICATI AL RISCHIO DIABETE

0
58
informazione e casistiche dalla ASL RM 4

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue il ciclo di iniziative dedicate alla prevenzione del diabete promosso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 4, in collaborazione con ADICIV.

Dopo le prime due tappe a Civitavecchia e Cerveteri, il Villaggio della Prevenzione arriverà a Bracciano sabato 22 novembre e sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Piazza IV Novembre, con la collaborazione del Comitato di Sabatino della Croce Rossa Italiana.

Durante la mattinata i cittadini potranno ricevere informazioni e consulenze sui corretti stili di vita, effettuare screening per la valutazione del rischio diabetico e accedere a screening oculistici mirati alla prevenzione di glaucoma e retinopatia diabetica.
Alle ore 10.15 partirà inoltre, sempre da piazza Diaz, la camminata del Gruppo di Cammino della ASL Roma4 aperta a tutti e finalizzata alla promozione dell’attività fisica come strumento di prevenzione.

“Con questo ciclo di eventi, la ASL Roma 4 e l’ADICIV – ha spiegato la direttrice ff dell’UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dottoressa Valentina Iannucci – confermano il loro impegno nella promozione della salute, nel sostegno alla diagnosi precoce e nella diffusione della cultura della prevenzione, elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita e contrastare malattie croniche come il diabete e le sue complicanze”

Articolo precedente
Oriolo Romano: presentazione del libro “Dieci giorni in manicomio”
Articolo successivo
Il Sentiero del Castagno Magico: il 5 dicembre la presentazione dell’ultimo libro di Alessandra Di Nunno

Ultimi articoli

Società

“Essere giovani oggi”: l’iniziativa del delegato alle Politiche giovanili Riccardo Rosolino

Società

CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 22 NOVEMBRE OPEN DAY SEDI ANAGRAFICHE PRIMA PORTA E LA STORTA”

Territorio

“Salva una vita con la Protezione Civile Comunale di Cerveteri”: aperte le iscrizioni al nuovo corso di Blsd gratuito

Scuola

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “SOLIDARIETA’ A STUDENTI E LICEO FARNESINA PER ATTI INTIMIDATORI”

Territorio

“ConosciAmoci”: al Parco della Legnara a Cerveteri una giornata dedicata agli animali e all’adozione consapevole

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it