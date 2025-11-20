Riceviamo e pubblichiamo
“𝐏𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 𝐜𝐢 𝐯𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨”, dice un antico proverbio africano.
C’è un’idea che mi accompagna da sempre: 𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨. Cresce dentro una rete fatta di volti, relazioni, luoghi sicuri, adulti che si prendono cura. La 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 è il primo abbraccio, ma non basta. Intorno deve esserci 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ capace di stare accanto, soprattutto nei momenti di fragilità.
Oggi più che mai rischiamo di chiuderci, di pensare alla famiglia come a un’isola separata dal resto del mondo. Ma quando questo accade, sono proprio i più piccoli a rimetterci: perché 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨, 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨.
Le bambine e i bambini non sono “di qualcuno”: sono 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, e la comunità ha il dovere di accompagnarli, ascoltarli e proteggerli.
È questo il senso profondo del nostro impegno quotidiano: costruire 𝐮𝐧𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐟𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚.
La 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐝𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 ci ricorda che educare non è un gesto privato, ma 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞. E che ogni volta che un bambino, una bambina trova 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚𝐫𝐞, 𝐮𝐧 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚, 𝐮𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞, stiamo facendo un passo avanti tutti insieme.
Vogliamo continuare su questa strada: 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐚, che sostiene le famiglie e che non lascia indietro nessuno.
Perché 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐢.