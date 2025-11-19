Progetto “Agorà, connessioni urbane” del Comune di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Proseguono gli interventi del progetto “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”: la ditta incaricata, dopo l’avvio del cantiere in via della Praterina, sta effettuando i lavori anche in via del lago.

È previsto il 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐨 𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 del muro che costeggia il giardino pubblico di via del lago e che risale su via delle ferriere e della scalinata che collega le due strade.