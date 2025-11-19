Progetto “Agorà, connessioni urbane” del Comune di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo
Proseguono gli interventi del progetto “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”: la ditta incaricata, dopo l’avvio del cantiere in via della Praterina, sta effettuando i lavori anche in via del lago.
È previsto il 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐨 𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 del muro che costeggia il giardino pubblico di via del lago e che risale su via delle ferriere e della scalinata che collega le due strade.
Saranno realizzati 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐮𝐬𝐢 nel centro urbano, dei quali informeremo periodicamente.
Nel 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨, nell’ambito del progetto reti di impresa, è stato completato il restauro dell’𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 con l’installazione di pavimentazione antitrauma.
Seguirà un 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 della restante zona intorno al Centro Civico, con la realizzazione di un percorso pedonale in terra stabilizzata, impianto di illuminazione e di un’area cani sul versante sud inserito nel progetto “Agorà: connessioni urbane”
A Bracciano Nuova, inoltre, in queste settimane sono in corso interventi di 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 nei parchi e nelle aree pubbliche, che saranno 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢 in tutti i quartieri.
Nel quartiere 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐛𝐞𝐥𝐥𝐨 è in corso un intervento di manutenzione delle aree adiacenti all’acquedotto e proseguirà nelle vie interne.
sabato 22 novembre è programmato un intervento di 𝐬𝐟𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞, 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 e rimozione dei 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐚𝐛𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐞𝐨, con divieto di sosta dalle 7 fino a fine lavori.
L’obiettivo è sempre quello di creare un 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐨 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚, migliorando il 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢.
Chiediamo ai residenti di 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞, mantenendo 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 e i 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥𝐢, rispettando i 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢, troppo spesso oggetto di 𝐚𝐛𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢.
𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢.