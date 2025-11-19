19 Novembre, 2025
INVITO AL CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028

La cultura è volo

Riceviamo e pubblichiamo Il Comune di Ladispoli è lieto di annunciare un appuntamento di straordinaria rilevanza per il futuro culturale della nostra città e dell’intero territorio coinvolto nella candidatura. Lunedì 24 novembre 2025  Ore 18:00 Aula Consiliare – Palazzo Comunale Si terrà il Convegno di presentazione del Dossier di candidatura con cui Ladispoli, insieme ai partner istituzionali del comprensorio, partecipa al prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, in un progetto corale che vede Tarquinia come città capofila. Un dossier ambizioso, innovativo e profondamente identitario, costruito per valorizzare storia, arti, tradizioni, paesaggi, comunità educante e patrimonio umano. Un percorso che guarda lontano, che unisce le energie del territorio e che vuole proiettare l’intera area in una nuova stagione di crescita culturale, turistica ed economica. Sono ufficialmente invitate a partecipare: •      le associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato; •      le strutture ricettive, attività commerciali e operatori turistici; •    tutte le scuole del territorio, dirigenti, docenti, studenti e famiglie; •      la cittadinanza tutta, vero cuore pulsante di questo grande progetto condiviso. Un appuntamento fondamentale per conoscere da vicino la visione, le azioni e le opportunità che la candidatura porta con sé, e per sentirsi parte attiva di un cammino storico che coinvolge l’intera comunità. Ufficio Stampa Comune di Ladispoli

