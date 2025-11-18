Le Sentinelle del Creato 2025, assegnati i premi a Pescasseroli.

A conclusione dei lavori del XX Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato promossi da Greenaccord Ets, sono stati assegnati i premi “sentinella del Creato”, quest’anno il tributo è andato a Giuseppe Carrisi, Alessandra Ferraro, Antonella Bellutti, Daniele Braccia e Lamberto Iezzi.

Il riconoscimento è rivolto a professionisti che si sono distinti nel settore della comunicazione e dell’informazione, che si sono distinti per la loro sensibilità portando una testimonianza coerente di una visione strategica dell’ecologia.

La serata di premiazione, condotta dalla giornalista Romina Gobbo e dallo scrittore Stefano Martello, si è svolta al cinema teatro “Ettore Scola” di Pescasseroli, al termine di una tre giorni di convention su tema “Lo sport sostenibile, inclusivo e rispettoso di tutti – Informazione e comunicazione responsabile” che hanno visto l’alternarsi di autorevolissimi relatori che hanno profilato i vari aspetti dell’impatto dei grandi eventi sportivi sull’ambiente.

Erano presenti in sala il sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari e il Direttore del Parco Nazionale Abruzzo – Lazio – Molise Luciano Sammarone; oltre i premiati, Greenaccord ha voluto ricordare e premiare alla memoria il giornalista Giuseppe Carrisi, scomparso precocemente qualche mese fa.

Tra i premiati Stefano Pallotta, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo, è oggi Consigliere nazionale dell’Ordine e tra i promotori principali della “Carta di Pescasseroli”, il primo documento deontologico italiano dedicato all’informazione ambientale.

Andressa Collet, giornalista del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, che “durante la pandemia ha raccontato il volto silenzioso e riflessivo di Roma, contribuendo a una narrazione profonda e umana della crisi”.

Antonella Bellutti, già campionessa olimpica, è stata la prima donna, in 107 anni di storia, a candidarsi alla presidenza del CONI, “che ha portato al centro del dibattito la condizione dei lavoratori sportivi e la necessità di una riforma strutturale del sistema in grado di mettere al centro, contro ogni discriminazione, il ruolo fondamentale delle donne che ancora faticano a conciliare sport, studio e maternità, restando escluse dai ruoli decisionali”.

Alessandra Ferraro, attuale direttrice di Rai Isoradio e figura di riferimento per il giornalismo regionale, che “ha raccontato il ruolo della spiritualità nella sua vita e nella professione, sottolineando l’importanza della famiglia e della responsabilità sociale; grazie alla collaborazione con l’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Isoradio ha introdotto contenuti dedicati agli Obiettivi dell’Agenda 2030, affrontando temi come la transizione energetica, la giustizia climatica, la salute globale e la valorizzazione dei territori, trasformandosi in una piattaforma di educazione civica e ambientale, capace di connettere cittadini, istituzioni e territori.

Enrico Giaccone, giornalista italiano attivo nella rete della FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) “per essere stato promotore di un giornalismo etico e territoriale, ha dimostrato notevole versatilità tra cultura, sport e cronaca sociale, rivelandosi attento alle dinamiche culturali e teatrali, sociali e ambientali, paladino di un ambiente che valorizza il ruolo della salute pubblica”

Francesca Maccaglia, giornalista attiva nell’ambito della comunicazione sociale e membro dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana), che “ha realizzato una serie di approfondimenti monotematici sulla complessità ambientale ed ecologica contemporanea, coinvolgendo studiosi ed esperti nazionali, nella volontà di renderla accessibile e trasformarla in un’opportunità di sviluppo sociale e locale duraturo”.

L’imprenditore Daniele Braccia, fondatore e CEO di New Energy, azienda abruzzese nata nel 2008 e oggi eccellenza nazionale nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica che con la sua filosofia imprenditoriale ha apportato innovazione tecnologica, supporto agli enti locali, divulgazione e formazione. Il suo lavoro dimostra che la sostenibilità non è solo una scelta tecnica, ma un percorso culturale profondamente ispirato dalla Laudato Si in grado di saldare progresso urbano e benessere umano”

Lamberto Iezzi, anche lui imprenditore, fondatore e presidente di Prometeo in Venezia, che si proposto di formare e valorizzare giovani talenti mediante il progresso scientifico e tecnologico, ma tenendo in dovuto conto la persona, la sua dignità e l’ambiente sociale e naturale che la ospita. L’aver unito l’aspetto dell’educazione professionale a quello della persona e dell’ambiente fa sì che il percorso formativo sia completo e olistico ben rappresentando l’integralità proposta dalla Laudato Si’”.

All’evidenza del prestigioso consesso, si riportano il partenariati e i patrocini; L’agone, media partenes del Forum, rappresentato dal direttore, ha raccolto il ringraziamento plateale del presidente di Greenaccord Alfonso Cauteruccio.

