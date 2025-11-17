17 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

“Tragliata per sempre”: il borgo rivive sul palcoscenico tra memoria, radici e comunità

0
40
tragliata per sempre

Riceviamo e pubblichiamo

Un viaggio teatrale nella storia di un territorio che non smette di riconoscersi nelle sue origini. È questo il cuore di “Tragliata per sempre”, lo spettacolo portato in scena dalla Compagnia Teatrale Campagna Romana e ispirato al volume “Tragliata 1953–2023”. Un’opera che attraversa settant’anni di vita contadina, restituendo voce e volto a una comunità che continua a custodire con orgoglio le proprie radici.

Lo spettacolo, rappresentato domenica 9 novembre, ha richiamato un pubblico numeroso nella sala del borgo, trasformata per l’occasione in un vero archivio vivente. A coordinare la messa in scena don Giovanni Di Michele, già parroco del luogo e tra gli autori del libro da cui è tratto il testo teatrale. Tra i presenti anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’assessore alla Cultura di Santa Marinella, Gino Vinaccia.

Sul fondale, a scorrere lentamente, le immagini dell’immediato dopoguerra: l’arrivo dei primi pionieri, i volti segnati dal lavoro, le mani immerse nella terra scura e incolta. Una “epopea contadina” raccontata oggi dai figli e dai nipoti di quei primi abitanti, eredi e custodi di una memoria che si rinnova attraverso la recitazione, accompagnata dalle suggestive musiche del compositore mozambicano Amável, marito di Simonetta Bartolomei, originaria di Tragliata.

Nel suo saluto, il sindaco Baccini ha rivolto un pensiero agli attori e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa:
«Rivolgo i miei complimenti alla Compagnia, alla Pro Loco di Testa di Lepre, a don Giovanni, ad Andrea Del Gallo e a tutti coloro che, attraverso la cultura, mantengono vivo il senso di appartenenza del nostro territorio».

Tenacia, rispetto, dignità: sono i valori che attraversano l’intero racconto e che segnarono la vita delle famiglie giunte a Tragliata negli anni della Riforma Agraria del 1950 e delle iniziative del 1952, quando le terre dei latifondi vennero redistribuite ai piccoli contadini. Un periodo di trasformazioni profonde, in cui la fratellanza e la solidarietà tra le fatiche quotidiane divennero la forza di un’intera comunità.

La regia di Carla Bicchielli ha saputo tradurre questo patrimonio collettivo in scene dinamiche e sincere, valorizzando la spontaneità degli attori non professionisti. Emozionato anche Andrea Del Gallo, proprietario dell’agriturismo del Borgo di Tragliata, che ha ringraziato la compagnia sottolineando il valore di uno spettacolo capace di “riportare alla luce la nostra storia e il nostro sentimento”.

A chiudere la serata, un lungo e caloroso applauso ha avvolto il cast e gli organizzatori, testimonianza autentica dell’affetto di un territorio che riconosce nello spettacolo non solo un momento culturale, ma un atto d’amore verso la propria identità. Un omaggio alla Tragliata di ieri, che continua a parlare al presente e a guidare le generazioni future.

Articolo precedente
Con grande successo si rinnova a Ladispoli la Marcia degli Alberi.
Articolo successivo
Avviso di interruzione della Linea A Metro Roma

Ultimi articoli

Cultura

La Bambina nel Pozzo, esordio letterario di Margherita Vitale,

Territorio

Avviso di interruzione della Linea A Metro Roma

Ambiente

Con grande successo si rinnova a Ladispoli la Marcia degli Alberi.

Territorio

“Le donne e le armi” il calendario storico 2026 presentato alla Scuola di Artiglieria di Bracciano

Sanità

SANITÀ, STRAORDINARI E TASSAZIONE AL 5%. NURSING UP: “STOP A INTERPRETAZIONI FUORVIANTI: TUTTE LE ORE EXTRA VANNO TASSATE COME PREVISTO DALLA LEGGE”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it