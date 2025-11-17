CERVETERI E I COMUNI DELL’ETRURIA MERIDIONALE CANDIDATI A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028

Riceviamo e pubblichiamo

Presentazione del Dossier “La cultura è volo” a Cerveteri, mercoledì 19 novembre 2025, ore 11:00, Sala Ruspoli – Piazza Santa Maria, Cerveteri

Cerveteri sarà protagonista di un importante appuntamento dedicato alla candidatura dell’Etruria Meridionale a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Mercoledì 19 novembre alle ore 11.00, nella cornice di Sala Ruspoli, verrà presentato il Dossier “La cultura è volo. Un territorio che genera futuro. Dall’eredità alla visione”, che raccoglie la visione, i progetti e le strategie culturali di un territorio unito dalla storia e proiettato verso il futuro.

Il Dossier rappresenta il cuore della candidatura promossa dalla Città di Tarquinia e dalla DMO Etruskey, con la partecipazione dei 12 Comuni dell’Etruria Meridionale: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, e Tolfa.

Dichiara il Sindaco Elena Gubetti – “La cultura è volo” propone un modello innovativo di Capitale della Cultura Diffusa, che supera la centralità di una singola città per valorizzare un intero territorio.

Al centro vi è la volontà di trasformare l’eredità etrusca e il patrimonio culturale, artistico e ambientale dell’Etruria Meridionale in una piattaforma di crescita sostenibile, dove comunità e nuove generazioni diventano protagoniste”

“Il titolo “La cultura è volo” si ispira alla simbologia etrusca del volo degli uccelli, segno di armonia tra uomo e natura” – prosegue il Sindaco – “Il Dossier si sviluppa attraverso quattro aree tematiche che rappresentano diverse forme di espressione culturale e territoriale: Scene in movimento, dedicate a spettacolo e arti visive; Trame di sapere, per diffondere conoscenza e formazione; Orizzonti che camminano, per valorizzare ambiente e rigenerazione urbana; Tradizioni narranti, per custodire e rinnovare le identità locali. Un mosaico di progetti che coniuga memoria e innovazione, con lo sguardo rivolto al Mediterraneo e all’Europa.”

Prosegue l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “L’incontro di Cerveteri sarà l’occasione per conoscere da vicino i contenuti del Dossier e condividere il valore di un progetto che nasce dal dialogo tra istituzioni, cultura e territorio. La giornata di Cerveteri vuole essere un momento di partecipazione e orgoglio, un’occasione per tutti coloro che credono nella cultura come strumento di crescita, identità e cooperazione. Vi aspettiamo.”