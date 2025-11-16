SANITÀ, STRAORDINARI E TASSAZIONE AL 5%. NURSING UP: “STOP A INTERPRETAZIONI FUORVIANTI: TUTTE LE ORE EXTRA VANNO TASSATE COME PREVISTO DALLA LEGGE”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Nursing Up interviene con decisione dopo gli effetti prodotti dalla Risposta n. 272/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che in diversi territori sta portando all’esclusione dal beneficio fiscale del 5% di alcune ore di straordinario svolte dagli infermieri del SSN. Tra queste, le ore successive alla chiamata dalla pronta disponibilità e quelle legate alle attività elettorali, che il CCNL considera da sempre lavoro straordinario a pieno titolo.

«Lo straordinario è uno solo. Ogni ora oltre il turno è straordinario, punto», dichiara il presidente del Nursing Up, Antonio De Palma. «La legge non distingue e nessuna interpretazione amministrativa può introdurre categorie di ore “di serie A” o “di serie B”. Questo genera disparità e mette in difficoltà i professionisti».