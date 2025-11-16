16 Novembre, 2025
Proiezione Film in Biblioteca – Evento 𝗼𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗶𝗹𝗺 “𝗟𝗮 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗴𝗶𝗮” di Valerio Zurlini.
L’incontro sarà 𝘂𝗻 𝗼𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲, recentemente scomparsa, protagonista indimenticabile del film.
L’evento sarà introdotto da Stefano Maffei, che presenterà il film e una mostra fotografica, curata dalla fotografa Lucia Baldini, con scatti realizzati da Mario Maffei, aiuto regista durante le riprese.
La mostra resterà visitabile in biblioteca per l’intera prossima settimana.
Venerdì 21 novembre 2025
Ore 16:30
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” – Largo dello Zodiaco 21, Anguillara Sabazia
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Non mancate!

 

BIBLIOTECA COMUNALE
‘ANGELA ZUCCONI’
