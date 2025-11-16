16 Novembre, 2025
Il verde a Ponton dell’Elce, Colle Sabazio, Albucceto, emblema dell’incuria.

Riceviamo e pubblichiamo

Mentre il Sindaco di Anguillara Sabazia si dedica alle ambizioni amministrative per il 2026 e si compiace in post dal tono autocelebrativo sui progetti di Anguillara Sabazia, la realtà dei  nostri territori racconta una storia diversa: quella dell’abbandono, dell’incuria e dell’assenza di visione.

Emblematico è il caso di Ponton dell’ Elce, Colle Sabazio e Albucceto – afferma Daniele De Vito – oggi ridotte a un dedalo di incuria e di assenza totale di manutenzione. Un’area che, meriterebbe attenzione e interventi concreti, trasformata invece in un simbolo di disinteresse amministrativo.

Ci chiediamo: quando è stata l’ultima volta che il Sindaco ha visitato queste zone?.

Quando partecipa alle inaugurazioni, potrebbe fermarsi a guardare in faccia la realtà di questi territori che quotidianamente i cittadini vivono.

Ponton dell’Elce, Colle Sabazio, Albucceto – afferma Daniele De Vito -, meritano un’amministrazione presente attenta, concreta. Non una guida distratta da progetti personali e passerelle mediatiche.

Democrazia Sovrana Popolare con Marco Rizzo – Ponton dell’Elce, Colle Sabazio, Albucceto richiama il Sindaco al senso di responsabilità: si occupi del territorio, prima di preoccuparsi del proprio futuro politico. Le nostre aree hanno bisogno di risposte, non di promesse!

