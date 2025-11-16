16 Novembre, 2025
Cerveteri, insieme ai Comuni dell’Etruria Meridionale, si è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028, con il sostegno della DMO ETRUSKEY.

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 19 novembre, alle ore 11:00, presso la Sala Ruspoli, si terrà la presentazione del Dossier che raccoglie i contenuti della candidatura.

Avremo grandissimo piacere se tutti voi poteste essere presenti qui a Cerveteri, per condividere insieme questo importante momento e rappresentare il vostro prezioso sostegno.

Colgo inoltre l’occasione per informarvi che martedì 18 novembre 2025, dalle ore 10:30 alle 13:00, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Sala della Fortuna (Piazzale di Villa Giulia, 9 – Roma), si svolgerà il convegno di presentazione del Dossier.

La decisione sui finalisti è attesa per il 18 dicembre 2025.

Avremo piacere di ricevere un vostro riscontro

