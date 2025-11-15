15 Novembre, 2025
Al via la rassegna “Teatro Ragazzi” Al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, in programma, tre spettacoli pensati per i bambini

Primo appuntamento sabato 22 novembre 2025, alle 17, con “La ragazza dei lupi”

Il teatro comunale “Rossella Falk” apre le porte ai bambini e alle loro famiglie con tre appuntamenti pensati per emozionare, divertire e stimolare la fantasia, firmati da alcune
delle compagnie più apprezzate del teatro per l’infanzia.

Il sipario si alzerà sabato 22 novembre 2025, alle 17, con “La ragazza dei lupi” della Compagnia Teatro Gioco Vita, una fiaba moderna e suggestiva che intreccia poesia, ombre e musica per raccontare il coraggio, la libertà e il legame profondo tra l’uomo e la natura.

Il secondo spettacolo sarà domenica 21 dicembre 2025, alle 17. “Come il brutto anatroccolo”, della Compagnia Crest, è liberamente ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Una rappresentazione poetica e delicata, che invita a riconoscere la propria unicità e a trasformare la diversità in forza.

La rassegna si chiuderà sabato 24 gennaio 2026, alle 17, con “Pinocchio” della Compagnia Bam! Bam! Teatro, il classico di Carlo Collodi che rivive sul palco con energia e fantasia: un viaggio tra burattini, marionette e attori per riscoprire la meraviglia dell’infanzia e il valore delle scelte.

“La rassegna “Teatro Ragazzi” è promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio – afferma il direttore artistico Giancarlo Capitani -, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al linguaggio del teatro attraverso spettacoli di qualità, capaci di parlare al cuore e alla mente dei bambini”.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile
contattare l’Infopoint allo 0766 849282.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

