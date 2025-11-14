Al via il progetto di collaborazione tra Comune e Rome Cruise Terminal: prima giornata a bordo delle navi Costa Crociere

Riceviamo e pubblichiamo

Si è conclusa ieri con grande successo la prima giornata del progetto di collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e RCT – Rome Cruise Terminal, che vede protagoniste le navi Costa Crociere, grazie al contributo organizzativo di Ferrero.

L’iniziativa offre agli Istituti Comprensivi della città (bambini dai 5 agli 11 anni) la possibilità di trascorrere una giornata a bordo delle navi quando sono ferme in porto, vivendo un’esperienza educativa e ricreativa unica nel suo genere.

I giovani partecipanti vengono accolti e accompagnati dal personale di bordo in un percorso strutturato che prevede la scoperta della nave, attività ludiche, momenti sportivi e laboratori pensati per avvicinare i bambini al mondo marittimo e alla vita di bordo.

La prima giornata ha coinvolto 22 bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, e rientra nei gruppi da 20–25 partecipanti previsti per ciascun turno.

«Siamo molto soddisfatti di questo avvio» dichiara l’Assessore all’Istruzione e Cultura Stefania Tinti. «Si tratta di un progetto di grande valore educativo, che permette ai nostri studenti di conoscere più da vicino una realtà centrale per il territorio, vivendo un’esperienza formativa, divertente e sicura. Ringraziamo RCT, Costa Crociere e Ferrero per la disponibilità e la sensibilità dimostrate».

Le prossime giornate si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo progressivamente tutte le classi aderenti.