EUROPEAN TESTING WEEK 17-24/11: LA ASL ROMA 4 INCONTRI E TEST GRATUITI PER I GIOVANI 

informazione e casistiche dalla ASL RM 4

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 17 al 24 novembre 2025 prende il via la European Testing Week, la settimana europea dedicata alla prevenzione e allo screening dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Anche la ASL Roma 4, in collaborazione con la Regione Lazio e ISN Lazzaro Spallanzani, partecipa attivamente all’iniziativa, organizzando una serie di incontri rivolti ai giovani tra i 14 e i 24 anni nei Consultori Familiari del territorio.

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della prevenzione, fornendo ai ragazzi informazioni e strumenti concreti per la tutela della propria salute sessuale e affettiva. Gli incontri si terranno all’interno dello Spazio Giovani dei Consultori e saranno liberamente accessibili, senza necessità di appuntamento.

Durante le giornate sarà possibile ricevere informazioni e consulenze personalizzate sulle malattie sessualmente trasmissibili e, per chi lo desidera, effettuare il test salivare rapido e gratuito per l’HIV. I minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da un genitore per potersi sottoporre al test.

“I Consultori della ASL Roma 4 – spiega la dottoressa Gabriella Lotti, Direttore  Uoc e responsabile dei Consultori Familiari aziendali – rappresentano da sempre un punto di riferimento per la promozione della salute e del benessere sessuale. La European Testing Week è un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e per superare paure o pregiudizi legati al tema dell’HIV. Siamo pronti ad accogliere ogni persona con professionalità, ascolto e riservatezza.”

Gli appuntamenti si svolgeranno:

Martedì 18 novembre 202Consultorio Familiare- Civitavecchia Largo Donatori del Sangue, dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 19 novembre 2025 – Bracciano, Consultorio Familiare, Largo dell’Ospedale Vecchio, dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 19 novembre 2025 – Ladispoli, Consultorio Familiare, Via Nino Bixio 27, dalle 14.30 alle 17.00

Giovedì 20 novembre 2025 – Fiano Romano, Consultorio Familiare, Via Tiberina 71, dalle 14.30 alle 17.00

