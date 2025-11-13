13 Novembre, 2025
Al via le richieste di agevolazione per il trasporto pubblico locale della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che i cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio, come nella precedente annualità, potranno inserire la propria richiesta di agevolazione nel SIRGAT (con o senza limitazione di reddito ISEE e Agevolazione “Bici in Treno”) fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2025. Pertanto dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2026 saranno disabilitate le funzionalità della sola utenza cittadina. Gli utenti potranno consegnare o inviare tramite email la documentazione fino a venerdì 16 gennaio 2026.

Le funzionalità degli Operatori Comunali resteranno attive fino a giovedì 29 gennaio 2026, al fine di consentire la lavorazione delle richieste inserite nel SIRGAT e progressivamente consegnate.

L’invio dei Voucher, per espletare tutte le richieste dell’annualità 2025, seguirà il seguente calendario:

Dicembre 2025

mercoledì 3 dicembre

mercoledì 10 dicembre

mercoledì 17 dicembre

Gennaio 2026

giovedì 8 gennaio

mercoledì 14 gennaio

mercoledì 21 gennaio

venerdì 30 gennaio

