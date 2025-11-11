Venerdì 14 e domenica 16 novembre 2025 commemorazione della morte di Nello Marignoli, partigiano viterbese

Riceviamo e pubblichiamo

Nello Marignoli, nato nel 1923 a Viterbo e qui deceduto il 23 novembre 2014, fu un giovane radiotelegrafista nella Marina italiana che si trovò, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, sul fronte greco-albanese.

Fu fatto prigioniero in Bosnia, evase e divenne partigiano nell’ Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo-EPL insieme a migliaia di alpini della divisione Taurinense che fecero la stessa scelta. Partecipò alla guerra e dopo diverse e dolorose vicissitudini riuscì a raggiungere la città di Trieste, da dove poi partì per tornare nella sua Viterbo, città martoriata dai bombardamenti.

Per meriti di guerra fu decorato con la Medaglia di bronzo e la Croce di guerra, e la “Spomen Medaliu” come ricordo della sua partecipazione alla lotta partigiana in Jugoslavia.

Tornato dalla guerra riprese la sua attività lavorativa di gommista a Viterbo.

Partecipe sempre delle attività dell’ANPI, nel 2011 fu eletto Presidente onorario del Comitato Provinciale ANPI di Viterbo partecipando sempre alle attività della nostra associazione e sostenendo sempre e con forza le ragioni della Resistenza e della Pace.

(Di seguito una breve nota biografica di Nello Marignoli che si piò leggere in fora estesa sul sito https://www.anpi.it/biografia/ nello-marignoli).

In questo mese di novembre, nell’anniversario della sua morte, la sezione viterbese dell’ANPI, a lui intitolata, lo ricorderà con una cerimonia venerdì 14 novembre alle ore 11 presso la tomba nel Cimitero nuovo di San Lazzaro. Sarà ricordato con la lettura di alcune pagine dei suoi ricordi personali dedicate anche al tema della Pace.

L’appuntamento è alle 10,45 presso l’ingresso del Cimitero nuovo di San Lazzaro.

Sempre in suo ricordo domenica 16 novembre 2025 alle ore 18, in collaborazione con l’Associazione Viterbo con Amore, l’Emporio solidale “ Alfio Pannega”, presso lo Spazio Giovani-Il cielo in una stanza– si svolgerà la performance Drug Goiko- amico e fratello- dell’attore, regista e drammaturgo Pietro Benedetti, dedicata e basata sulla storia di questo indimenticabile uomo e partigiano viterbese.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare,

arch. Paolo Henrici De Angelis

presidente della sezione Anpi “Nello Marignoli”