MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “CON CULTOUR RAFFORZATA CONNESSIONE TRA TERRITORI E ASSOCIAZIONI CULTURALI”

Riceviamo e pubblichiamo

“E’ partita proprio dal Municipio XV, Cultour, l’iniziativa dell’Assessorato capitolino alla Cultura che rafforza la connessione tra i territori e Roma Capitale. Con un incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri nella Sala Consiliare di Via Flaminia, con l’Assessore Massimiliano Smeriglio, che ringraziamo, ci siamo confrontati con le associazioni culturali e le tante realtà locali, per ascoltare le richieste del territorio ma anche per fare il punto sui progetti futuri e sulle loro tempistiche.

Un’iniziativa che con la Presidente di Commissione, Laura Gigli, abbiamo accolto con entusiasmo; un progetto che oltre a considerare i quindici municipi in modo giusto, denota una grande sensibilità di ascolto dei territori e delle tante associazioni con cui siamo a lavoro ogni giorno.

L’appuntamento di ieri è stata l’occasione per fare il punto sulle iniziative intraprese in questo ultimo periodo. Quattro le novità principali tra cui i lavori di ristrutturazione entro dicembre 2026 del futuro Polo Civico che nascerà all’interno del Castello di Cesano Borgo e la conclusione dei lavori di ristrutturazione della Biblioteca Galline Bianche di Labaro entro la prossima primavera. Siamo poi a lavoro affinché possa rimanere aperta anche la biblioteca all’interno del Centro Polifunzionale di Via Sulbiate a Valle Muricana. A questo si aggiunge la novità principale che riguarda l’apertura a febbraio prossimo di una nuova sala studio all’interno della Stazione di Vigna Clara, dopo che a maggio scorso era stata chiusa quella del Centro Euclide.

Con Cultour e l’Assessore Smeriglio proseguiamo nel lavoro che ormai da quattro anni portiamo avanti per un per un piano culturale rinnovato del Municipio XV, per portare la cultura e l’arte in ogni angolo del nostro territorio, dai quartieri più centrali alle periferie.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.